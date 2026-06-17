نائب أمير مكة يترأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة ويستعرض التحضيرات المبكرة لموسم حج 1448

ترأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة الاجتماع الذي ناقش خطوات التحضير المبكر لموسم حج 1448هـ واستعراض مكتسبات موسم 1447هـ وآليات تطوير منظومة الحج ومغادرة الحجاج عبر المنافذ المختلفة، بالإضافة إلى مؤشرات أعمال موسم العمرة.

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة اجتماع اللجنة الدائمة للحج و العمرة ، بتوجيه من صاحب السumo الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس اللجنة. withdrew نائب الأمير شكره للجهات الأعضاء على جهود موسم حج 1447هـ التي ساهمت في خدمة ضيوف الرحمن وتمكينهم من أداء مناسكهم بيسر.

استعرضت اللجنة سبل تعزيز المكتسبات والنجاحات التي تحققت، وناقشت آليات التطوير المستمر لمنظومة الحج ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، بما يعزز جودة الأداء ويُثري تجربة الحجاج في المواسم المقبلة. كما اطّلعت على آخر المستجدات المتعلقة بمرحلة مغادرة ضيوف الرحمن عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والجهود المبذولة لضمان انسيابية الحركة وتيسير إجراءات السفر بعد إتمام المناسك، بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والراحة. وتطرق الاجتماع كذلك إلى أعمال موسم العمرة والمؤشرات المرتبطة بها





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