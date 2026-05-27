نائب أمير تبوك يؤدي صلاة عيد الأضحى ويستقبل المهنئين

أدى الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة تبوك صلاة عيد الأضحى مع المصلين في تبوك، ثم استقبل المهنئين بالعيد ناقلاً تهاني أمير المنطقة.

أدى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة تبوك ، صلاة عيد الأضحى المبارك مع جموع المصلين في مصلى العيدين بمدينة تبوك ، وذلك في مشهد إيماني مهيب يعكس تلاحم القيادة مع المواطنين في المناسبات الدينية.

وقد أمّ المصلين إمام وخطيب جامع الملك فهد بتبوك الشيخ سعود بن محمد العنزي، الذي ألقى خطبة عيد مؤثرة استهلها بحمد الله وشكره على نعمة العيد والفرحة التي تغمر قلوب المؤمنين. وأشار في خطبته إلى أن من أعظم الطاعات وأجل القربات في هذا اليوم العظيم وأيام التشريق هو التقرب إلى الله تعالى بذبح الهدي والأضاحي، مستعرضاً الأحكام الشرعية المتعلقة بالأضحية من حيث شروطها وسننها وآدابها، داعياً المصلين إلى شكر الله على نعمة الأمن والإيمان والرخاء التي تنعم بها المملكة العربية السعودية، والمحافظة على نعمة الإمامة والسمع والطاعة ولزوم الشريعة والجماعة.

وتطرق الخطيب إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة الرشيدة -أيدها الله- في خدمة الحرمين الشريفين والحجاج والزائرين، مؤكداً أن هذه الجهود مباركة ومتكاملة، وسائلاً الله العلي القدير أن يوفق ولاة الأمر ويجزيهم خير الجزاء على ما يقدمونه من رعاية شاملة للحرمين الشريفين ولضيوف الرحمن. كما شهدت مدينة تبوك وضواحيها والمحافظات والمراكز والهجر التابعة للمنطقة إقامة صلاة العيد في 333 مصلى وجامعاً، جرى تجهيزها وتهيئتها من قبل فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمنطقة، لتستقبل المصلين في أجواء إيمانية مفعمة بالروحانيات، وسط تنظيم محكم وإجراءات احترازية تضمن سلامة الجميع.

وبعد الصلاة، استقبل صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سعود بن عبدالله بن فيصل بن عبدالعزيز، نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، في القصر الحكومي، رؤساء وقضاة المحاكم ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكريين وأهالي المنطقة، الذين قدموا التهاني لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وبادلهم سموه التهاني بهذه المناسبة السعيدة، ناقلاً لهم تحيات وتقدير سمو أمير المنطقة، داعياً الله سبحانه أن يعيد هذه المناسبة على الجميع والوطن بخير ويمن وبركة.

وأشاد سموه بما يلقاه ضيوف الرحمن من خدمات جليلة سخرتها الحكومة الرشيدة -أيدها الله- لحجاج بيت الله الحرام، مؤكداً على حرص القيادة الرشيدة على تقديم أرقى الخدمات للحجاج، وجعل ذلك من أولوياتها العناية بالأماكن المقدسة والحج. واختتم سموه بالتضرع إلى الله أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله.

وتأتي هذه الاستعدادات والجهود ضمن سلسلة متواصلة من المبادرات والخدمات التي تقدمها المملكة لخدمة الإسلام والمسلمين، وتعزيز مكانتها كقبلة للعالم الإسلامي





