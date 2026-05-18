نائب أمير منطقة تبوك يحفل بتخرج 2184 متدربا وتخرّيجهم في وحدات التدربي والتقني والمهني وإبعاده

متدربي وحدات التدريب التقني والمهني والذين يقدمون خدمات تدريبية في مناجم القطاع الخاص بالسعودية العديد من المنشآت بولاية تبوك بخدمة السميلة تخليص الاحتياج من الكادر اللازم في العمل اليومي في مجال التدريب التقني والمهني حيث يتم تخريجهم سنوييا بواقع عددهم يفوق ال 2000 متدرب على مستوى البلاد

نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز يشهد حفل تخريج متدربي وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة وعدد من منشآت التدريب الأهلي.

برعاية أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، شهد نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز مساء اليوم (الإثنين)، حفل تخريج متدربي وحدات التدريب التقني والمهني بالمنطقة وعدد من منشآت التدريب الأهلي البالغ عددهم (2184) خريجاً وخريجة للعام التدريبي1447هـ. واستُهل الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، أعقبها انطلاق مسيرة الخريجين.

ألقى مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي كلمة مستهلاً إياها بالشكر لله أولاً، ثم للقيادة على ما توليه من دعم واهتمام بقطاع التدريب التقني والمهني، مؤكداً أن هذا الدعم أسهم في إعداد كوادر وطنية مؤهلة تواكب احتياجات سوق العمل وتسهم في مسيرة التنمية. ثم ألقى الخريجين كلمةً ألقاها نيابةً عنهم الخريجان ريان العسيري وعبدالله كعبي، عبرا عن شكرهما لأساتذتهم ومدربيهم على ما قدموه من دعم وتوجيه خلال سنوات التدريب.

كلل نائب أمير منطقة تبوك الأمير خالد بن سعود بن عبدالله الفيصل بن عبدالعزيز الحفل، وألقى كلمةً نقل فيها مباركة وتهنئة أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز راعي الحفل، لأبنائه وبناته الخريجين والخريجات، وتمنياته لهم بالتوفيق والنجاح. وأكد نائب أمير منطقة تبوك أن توطين الصناعات والخدمات اللوجستية والتقنية وغيرها من المجالات الحيوية يتطلب كفاءات وطنية من التقنيين والفنيين والمهنيين، متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في مستقبلهم





