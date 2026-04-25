ميليتاو يغيب عن كأس العالم 2026 بسبب إصابة خطيرة

إصابة مدافع ريال مدريد إيدير ميليتاو تجبره على الغياب عن كأس العالم 2026، ويحتاج إلى عملية جراحية.

أكدت تقارير إخبارية موثوقة غياب نجم دفاع نادي ريال مدريد الإسباني، إيدير ميليتاو ، عن تمثيل منتخب البرازيل الوطني في بطولة كأس العالم ل كرة القدم 2026، والتي ستستضيفها بشكل مشترك الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

هذا الغياب القسري يمثل ضربة موجعة للمدرب والجمهور البرازيلي على حد سواء، حيث يُعتبر ميليتاو ركيزة أساسية في الخط الخلفي للمنتخب، ويتميز بقدرته الفنية العالية، وسرعته، وقوة التحامه. الإصابة المؤسفة حدثت خلال مباراة فريقه ريال مدريد ضد ألافيس في إطار منافسات الدوري الإسباني الممتاز، حيث تعرض ميليتاو لإصابة خطيرة بعد احتكاك قوي مع أحد لاعبي الفريق المنافس. فور وقوع الإصابة، طلب ميليتاو استبداله من المدرب، مما أثار قلقاً بالغاً في أوساط الفريق والجماهير.

الفحوصات الطبية الدقيقة التي خضع لها اللاعب، وتحديداً فحص الرنين المغناطيسي، كشفت عن تجدد الإصابة في العضلة ذات الرأسين الفخذية في الساق اليسرى. هذا التشخيص أظهر أن الإصابة أعمق وأكثر تعقيداً مما كان متوقعاً في البداية، مما استدعى اتخاذ قرار صعب بإجراء عملية جراحية. صحيفة آس الإسبانية، وهي من أبرز الصحف الرياضية في إسبانيا، أكدت أن ميليتاو سيحتاج إلى فترة تعافي طويلة تقدر بحوالي أربعة أشهر.

هذا يعني أن اللاعب لن يتمكن من العودة إلى الملاعب والمشاركة في المباريات الرسمية قبل بداية الموسم الكروي القادم. وبالتالي، فإن حلمه بالمشاركة في كأس العالم 2026 قد تبخر بشكل كبير، وهو ما يمثل خيبة أمل كبيرة للاعب نفسه ولجميع محبيه.

في البداية، كانت التقديرات الأولية للإصابة تشير إلى غياب يتراوح بين أربعة إلى خمسة أسابيع، ولكن بعد الفحوصات الدقيقة، تبين أن العملية الجراحية هي الحل الأمثل لتجنب أي انتكاسات مستقبلية للإصابة، وضمان عودة اللاعب إلى مستواه الطبيعي بأسرع وقت ممكن. القرار بإجراء العملية الجراحية لم يكن سهلاً، ولكنه كان ضرورياً لحماية مستقبل اللاعب الكروي، وضمان عدم تفاقم الإصابة. غياب ميليتاو عن كأس العالم 2026 يضع المدرب البرازيلي أمام تحدٍ كبير في اختيار البديل المناسب له في مركز قلب الدفاع.

هناك العديد من اللاعبين البرازيليين الموهوبين الذين يمكنهم شغل هذا المركز، ولكن إيجاد لاعب يتمتع بنفس مستوى ميليتاو من الخبرة والقدرات الفنية والبدنية ليس بالأمر السهل. من المتوقع أن يقوم المدرب بتقييم دقيق لجميع الخيارات المتاحة، واختيار اللاعب الذي يراه الأنسب لقيادة الخط الخلفي للمنتخب في هذه البطولة الهامة. بالإضافة إلى ذلك، فإن غياب ميليتاو يمثل خسارة كبيرة لنادي ريال مدريد، حيث يعتبر اللاعب من الركائز الأساسية في الفريق، ويقدم أداءً مميزاً في كل مباراة.

سيضطر المدرب إلى الاعتماد على لاعبين آخرين في مركز قلب الدفاع، والعمل على تطويرهم لتعويض غياب ميليتاو. من ناحية أخرى، فإن فترة التعافي التي سيخضع لها ميليتاو ستمنحه الفرصة للتركيز على إعادة التأهيل البدني، والعمل على تحسين مستواه الفني، والعودة إلى الملاعب أقوى وأكثر استعداداً. نتمنى للاعب الشفاء العاجل والعودة إلى الملاعب في أقرب وقت ممكن، وأن يتمكن من تحقيق حلمه بالمشاركة في كأس العالم في المستقبل





