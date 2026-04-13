ميلوني تنتقد تصريحات ترامب بشأن البابا.. وتصفها بغير المقبولة

في موقف نادر، انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بشأن البابا، مما يثير تساؤلات حول العلاقات بين الجانبين وتأثير الدين على السياسة.

في موقف لافت، انتقدت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني ، تصريحات الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب ، بشأن البابا ليو الرابع عشر، واصفةً إياها بـ'غير مقبولة'. يُعد هذا الموقف من أبرز المواقف التي توجه فيها ميلوني انتقاداً مباشراً لترامب، مما يبرز تغيراً محتملاً في العلاقات بين الجانبين، خاصة في ظل التوجهات السياسية اليمينية المشتركة.

وصرحت ميلوني في بيان رسمي بأن 'البابا هو رأس الكنيسة الكاثوليكية، ومن الطبيعي أن يدعو إلى السلام وأن يدين جميع أشكال الحرب'. وأشارت إلى أن هذا الدور يتوافق مع طبيعة المؤسسة الدينية ومكانتها الروحية. ويعكس هذا الموقف موقفاً مبدئياً يدعم دور البابا في الدعوة للسلام، بغض النظر عن وجهات النظر السياسية.

يأتي موقف ميلوني في سياق حساس، حيث تسعى إيطاليا بقيادة ميلوني إلى لعب دور نشط على الساحة الدولية، خاصةً في مجال الوساطة وحل النزاعات. تُعد ميلوني من الزعامات الأوروبية التي سعت خلال الفترة الماضية إلى لعب دور وسيط بين الإدارة الأمريكية والقادة الأوروبيين، مع الحفاظ على علاقة وثيقة بترامب. ومع ذلك، يبدو أن تصريحات ترامب الأخيرة بشأن البابا قد تجاوزت الخطوط الحمراء بالنسبة لميلوني، مما دفعها إلى اتخاذ هذا الموقف العلني.

كانت ميلوني قد أصدرت في وقت سابق بياناً أعربت فيه عن دعمها لجهود البابا ليو الرابع عشر في إحلال السلام والمصالحة خلال زيارته إلى إفريقيا. إلا أنها عادت لاحقاً لتشدد على رفضها لتصريحات ترامب، قائلةً: 'اعتقدت أن مغزى بياني هذا الصباح كان واضحاً، لكنني أكرر بوضوح أكبر: أجد كلمات الرئيس ترامب بشأن البابا غير مقبولة'.

تصريحات ترامب التي أثارت هذا الجدل جاءت على خلفية دعوات البابا لإنهاء الحروب. انتقد ترامب البابا الأحد، قائلاً إنه ليس 'من أشد المعجبين به'، ووصفه بأنه 'ليبرالي للغاية'. أثارت هذه التصريحات ردود فعل واسعة داخل الأوساط الدينية والسياسية، ليس فقط في إيطاليا، بل وفي جميع أنحاء العالم.

ومن بين ردود الفعل البارزة، ما صدر عن أنجيلو بونيلي، وهو شخصية بارزة في حزب الخضر المنتمي لليسار، الذي عبر عن غضبه ككاثوليكي من موقف ميلوني، معتبراً أنها لا تملك الشجاعة الكافية للتنديد بإساءة ترامب. وأشار بونيلي إلى منشور لترامب في وقت لاحق ظهرت فيه صورة له مولدة بالذكاء الاصطناعي تصوره في هيئة السيد المسيح، معتبراً ذلك إهانة أخرى. على الجانب الآخر، كان نائب رئيس الوزراء ماتيو سالفيني، الذي تربطه علاقات جيدة بترامب في السابق، أكثر صراحة في انتقاده للرئيس الأمريكي، وسلط الضوء على محاولات اليمين المتطرف في أوروبا النأي بنفسه عن دائرة 'لنجعل أمريكا عظيمة مجدداً'.

كما انتقد رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي المنتمي لتيار يسار الوسط، تصرفات ترامب، قائلاً: 'لم نشهد منذ قرون مثل هذا التصرف العدائي الصارخ ضد بابا للفاتيكان'. وأضاف أنه من الضروري أن يدافع الكاثوليك وغيرهم على حد سواء عن البابا ليو. هذا التنوع في ردود الفعل يعكس مدى تعقيد المشهد السياسي والديني، ويوضح أن مسألة العلاقة بين الدين والسياسة تظل قضية حساسة ومثيرة للجدل.

من جانبه، رد البابا ليو الرابع عشر على هذه الانتقادات، مؤكداً أنه 'لا يخشى' الإدارة الأمريكية، وأن لديه 'واجباً أخلاقياً' في التعبير عن موقفه الداعم للسلام. شدد البابا على أن الكنيسة يجب أن تواصل لعب دورها في مناهضة الحرب، والتأكيد على ضرورة التوجه نحو السلام. وقال البابا للصحفيين على متن الطائرة التي أقلته إلى الجزائر، أولى محطات جولته الإفريقية التي تستمر 11 يوماً، أنه لا ينوي الدخول في سجال مع ترامب، قائلاً: 'لست خائفاً، لا من إدارة ترامب ولا من التعبير بصوت عال وواضح عن رسالة الإنجيل'.

وتابع: 'لست سياسياً... الرسالة هي نفسها دائماً: تعزيز السلام'. شدد البابا على أن الكنيسة تتحمل 'واجباً أخلاقياً' في التعبير بوضوح عن رفض الحرب، وضرورة العودة إلى المسار الدبلوماسي لحل النزاعات. هذه التصريحات تعكس التزام البابا بموقفه المبدئي الداعم للسلام، ورغبته في الحفاظ على استقلالية الكنيسة عن أي تدخل سياسي. وبعيداً عن الجدل السياسي، يركز البابا على الرسالة الأساسية للكنيسة، وهي تعزيز السلام والعدالة في العالم.





