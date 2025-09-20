ميلانيا ترامب تتألق بقبعة غامضة في قلعة وندسور وتثير الجدل بإطلالاتها

شهدت زيارة ميلانيا ترامب إلى قلعة وندسور ظهورها بقبعة واسعة الحواف التي تميز أسلوبها، وتنوعت إطلالاتها بين الرسمي والجريء، مما أثار اهتمامًا واسعًا وتساؤلات حول اختياراتها في الموضة.

ارتدت ميلانيا ترامب قبعة واسعة الحواف في قلعة وندسور ، وهي قبعة شبيهة بتلك التي ارتدتها في حفل تنصيب زوجها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب . هذه القبعة، التي تُعد من أبرز سمات أسلوبها الغامض، عادت إلى الواجهة مجددًا، ولكن هذه المرة أسدلت ظلًا أعمق وأقرب على وجهها، مما جعل تعابيرها أكثر غموضًا من أي وقت مضى. ظهرت ترامب بهذا المظهر الرسمي برفقة الرئيس الأمريكي خلال زيارتهما الرسمية الثانية للمملكة المتحدة، حيث استقبلهما أمير وأميرة ويلز في قلعة ويندسور.

في هذه المناسبة، اختارت ترامب، العارضة السابقة، زيًا باللون الرمادي الداكن من دار أزياء ديور، وأكملت إطلالتها بقبعة بلون البرقوق الغامق التي بدت وكأنها مظلة تحجب ضوء الشمس، مما أحدث تباينًا لافتًا مع إطلالة الملكة كاميلا التي بدت مضاءة بوجهها نتيجة لأشعة الشمس التي تتخلل حافة قبعتها الرفيعة من فيليب تريسي، بينما كان وجه ترامب محجوبًا ومظلمًا. القبعة الواسعة، بتصميمها المميز، زادت من حدة تأثير بدلة التنورة ذات الطابع العسكري، مما أضفى على الإطلالة طابعًا رسميًا ومهيبًا.\عادة ما تستخدم ميلانيا ترامب الإكسسوارات، سواء القبعات أو النظارات الشمسية الكبيرة، كنوع من الدرع الواقي. ففي حفل تنصيب الرئيس في يناير، نسقت بدلتها البحرية الكلاسيكية مع قبعة واسعة جدًا، لدرجة أنها غطت جزءًا من وجهها. خلال هذه الزيارة، التي شهدت ظهورًا عامًا محدودًا واحتجاجات في وندسور ولندن، بدت السيدة الأولى تؤكد مجددًا النهج المتحفظ الذي اعتمدته خلال فترة رئاسة زوجها. في حفل العشاء الرسمي، اختارت ميلانيا فستانًا بدون أكتاف من تصميم كارولينا هيريرا، وأثار حزامها المربع باللون الوردي الفاتح الانتباه أيضًا. في خضم هذه الفعاليات، فاجأت ترامب متابعي الموضة، فإذا كان زيها النهاري يهدف إلى التعتيم، فإن فستان العشاء الخاص بها جذب كل الأضواء، حيث خلعت القبعة وكشفت عن وجهها للمرة الأولى في ذلك اليوم، مرتدية فستانًا أصفر زاهيًا من تصميم كارولينا هيريرا. يُشار إلى أن الولائم الرسمية تعتبر من أكثر الفعاليات البريطانية رسمية، وعلى الرغم من عدم وجود رمز لباس محدد للنساء، إلا أن فستانها الطويل وبدون أكمام تجاوز الحدود التقليدية، وكانت من بين القلائل اللواتي أظهرن أكتافهن بالكامل. هذا الاختيار الجريء أثار اهتمامًا كبيرًا، لا سيما مع الحزام المربع باللون الوردي الفاتح الذي أضفى لمسة مميزة.\عند وصولها إلى مطار لندن ستانستيد، ارتدت ميلانيا معطف ترنش طويل من بربري، في إشارة إلى التراث البريطاني، في إطار سعيها للتواصل من خلال الموضة. تختلف اختيارات ترامب للأزياء عن سابقاتها، فهي أقل اهتمامًا بالتواصل الرمزي الصريح، وتعتمد على دور أزياء أوروبية فاخرة موثوقة مثل ديور، بدلاً من المصممين الجدد. يذكر أن اختيارها لمعطف مكتوب عليه عبارة 'أنا حقًا لا أهتم، هل تهتم أنت؟' أثناء زيارة مركز احتجاز الأطفال المهاجرين في تكساس عام 2018، أثار جدلاً واسعًا، مما استدعى من المتحدث الرسمي توضيح أن المعطف لم يحمل أي رسالة خفية. رغم ذلك، تلتزم ترامب بأساسيات اللباس الدبلوماسي، حيث يعتبر دعم المصممين أو الدور المحلية في البلد المضيف أمرًا مناسبًا، وقد ظهر ذلك جليًا من خلال ارتدائها معطف ترنش طويل من بربري مع ياقة مرفوعة ونظارات شمسية كبيرة من سان لوران، سواء عند صعودها على متن طائرة الرئاسة في واشنطن أو عند نزولها في مطار لندن، حيث بدت نقشة بربري الشهيرة واضحة. اختيارها لهذه الإطلالة يعكس اهتمامها بالتراث البريطاني، مع التركيز على الأناقة الكلاسيكية والتعبير عن الاحترام للبلد المضيف





