ميلان: إنهاء عقود مدربه أليغري وعدد من كبار مسؤولي إدارته الرياضية

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، عن إنهاء عقود مدربه ماسيميليانو أليغري وعدد من كبار مسؤولي إدارته الرياضية، بعد هزيمة قاسية على أرضه في الدوري الإيطالي لكرة القدم حرمته من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أعلن نادي ميلان الإيطالي، اليوم الإثنين، عن إنهاء عقود مدربه ماسيميليانو أليغري وعدد من كبار مسؤولي إدارته الرياضية، بعد هزيمة قاسية على أرضه في الدوري الإيطالي لكرة القدم حرمته من التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وقال النادي الإيطالي في بيان: "حان وقت التغيير وإعادة هيكلة عميقة للقطاع الرياضي في النادي. تنتهي، وبمفعول فوري، مهام المدير التنفيذي جورجيو فورلاني، والمدير الرياضي إيغلي تاري، والمدرب الأول ماسيميليانو أليغري، والمدير التقني جيوفري مونكادا". وأضاف ميلان الذي أنهى موسم 2025-2026 في المركز الخامس في الدوري: "طوال جزء كبير من الموسم، بقينا في المركزين الأولين في الدوري، مع إمكانية حقيقية للمنافسة على لقب السكوديتو.

لكن نهاية الموسم جاءت دون المستوى الذي ظهرنا به حتى ذلك الحين، والهزيمة المخيبة للآمال مساء أمس (الأحد) حوّلت هذا الموسم إلى فشل لا لبس فيه". في المقابل، احتفظ المستشار الخاص لمالك النادي، المهاجم السابق السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الذي تعرض لانتقادات حادة من الجماهير، بمنصبه.

وكان ميلان يحتل المركز الثالث في الدوري الإيطالي، ما وضعه في موقع مريح للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا عند انطلاق مباراته الأخيرة من الموسم الأحد، لكنه أنهى الأمسية في المركز الخامس بعد خسارته أمام كالياري 2-1. وسيكتفي النادي اللومباردي الذي كان هدفه الأدنى المشاركة في دوري الأبطال المربح للغاية، بخوض منافسات الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، بعدما تجاوزه كل من روما وكومو، الفائزين على فيرونا 2-0 وكريمونيزي 4-1 تواليا.

ويدفع المدرب السابق ليوفنتوس الذي سبق له الإشراف على ميلان بين عامي 2010 و2014، ثمن انهيار فريقه في مرحلة الإياب، إذ لم يحصد سوى 28 نقطة في المراحل التسع عشرة الأخيرة، مقابل 42 نقطة في مرحلة الذهاب. وسيعيش ميلان المملوك لمجموعة "ريدبيرد كابيتال بارتنرز" الأمريكية برئاسة جيري كاردينالي، تجربة المدرب الخامس منذ عام 2024، بعد ستيفانو بيولي، والبرتغاليين باولو فونسيكا وسيرجيو كونسيساو، ثم أليغري





Arabi21News / 🏆 26. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

ميلان ماسيميليانو أليغري دوري أبطال أوروبا دوري الأوروبي نادي ميلان

United States Latest News, United States Headlines