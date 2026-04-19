ميسي يقود إنتر ميامي لفوز مثير على كولورادو رابيدز ويعزز صدارته

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يقود فريقه إنتر ميامي لتحقيق فوز صعب بنتيجة 3-2 على كولورادو رابيدز في الدوري الأمريكي، مسجلاً هدفين ويعكس قدرته على حسم المباريات. المباراة شهدت عودة كولورادو في الشوط الثاني قبل أن يحسمها ميسي، في ظل غياب المدرب ماسكيرانو.

في أمسية كروية مثيرة، خطف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الأضواء بقيادة فريقه إنتر ميامي نحو فوز غالٍ على مضيفه كولورادو رابيدز بنتيجة 3-2، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الأمريكي للمحترفين MLS. جاءت هذه المباراة، التي أقيمت مساء السبت، لتشهد على براعة ميسي وقدرته على قلب الطاولة في اللحظات الحاسمة، لتعزز من موقع إنتر ميامي في جدول الترتيب.

بدأت كتيبة النجم الأرجنتيني اللقاء بقوة، وتمكنت من افتتاح التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق ميسي نفسه من ركلة جزاء، مضيفاً هدفاً أول يمنح فريقه الأفضلية. لم يكتفِ الفريق بذلك، بل واصل ضغطه وعزز تقدمه بهدف ثانٍ قبل نهاية الشوط الأول بأقدام جيرمان بيرتيرام، ليمنح إنتر ميامي سيطرة مريحة على مجريات اللعب. إلا أن الشوط الثاني حمل معه تحولاً دراماتيكياً، حيث استعاد كولورادو رابيدز أنفاسه وسجل هدفين متتاليين في الدقيقتين 58 و 62 عن طريق نافارو ودارين يابي، معيداً المباراة إلى نقطة الصفر ومثيراً قلق جماهير إنتر ميامي. لكن بطل العالم ليونيل ميسي كان له رأي آخر. في الدقيقة 79، وعقب فترة من التعادل المشوب بالتوتر، أطلق ميسي تسديدة قوية سكنت شباك كولورادو رابيدز، محققاً هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه، ليمنح إنتر ميامي هدف الانتصار الثمين. ورغم إثارة الهدف، شهدت الدقائق الأخيرة طرد زميله يانيك برايت في الدقيقة 87، إلا أن إنتر ميامي نجح في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية. تكتسب هذه المباراة أهمية إضافية كونها الأولى لإنتر ميامي تحت قيادة مؤقتة، وذلك بعد رحيل المدرب خافيير ماسكيرانو المفاجئ قبل أيام لأسباب شخصية. هذا الفوز رفع رصيد إنتر ميامي، حامل اللقب، إلى 15 نقطة، ليحتل المركز الخامس في جدول الترتيب، بفارق 6 نقاط عن المتصدر فانكوفر، مما يؤكد على المنافسة الشديدة في الدوري. على صعيد آخر، لا تتوقف أخبار النجم الأرجنتيني عند المستطيل الأخضر. يواجه ميسي حالياً دعوى قضائية من شركة تنظيم فعاليات مقرها ميامي، تتهمه بخرق عقد بقيمة 7 ملايين دولار نتيجة تغيبه عن مباراة استعراضية العام الماضي. كما برزت أخبار استثمار ميسي في عالم كرة القدم خارج الولايات المتحدة، حيث أصبح مالكاً لنادي كورنيلا لكرة القدم المشارك في دوري الدرجة الخامسة الإسباني، الواقع في مدينة برشلونة، في خطوة تبرز اهتمامه المتزايد بالاستثمار في الرياضة.





