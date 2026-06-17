ميسي يسجل الهاتريك ويكتب التاريخ: التعادل مع كلوزه كأفضل هداف في تاريخ كأس العالم

في مباراة مثيرة جمعت الأرجنتين والجزائر ضمن منافسات كأس العالم 2026، نجح الأسطورة ليونيل ميسي في قيادة منتخب بلاده إلى فوز كبير بثلاثية شخصية تاريخية رفعت رصيده إلى 16 هدفاً في البطولة، التعادل مع الرقم القياسي المسجل باسم ميروسلاف كلوزه، مؤكداً استمرار تأثيره الكبير رغم بلوغه 39 عاماً.

وسط أجواء حماسية كبيرة، افتتح الأسطورة الأرجنتين ي ليونيل ميسي مشواره في منافسات كأس العالم 2026 المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك بتألق لافت، قاد خلاله منتخب بلاده إلى انتصار مهم وواضح على نظيره الجزائري في المواجهة التي جرت على ملعب كانساس سيتي يوم السابع عشر من يونيو.

ورغم تقدمه في السن حيث بلغ التاسعة والثلاثين، استطاع ميسي إثبات أنه ما زال اللاعب الأكثر تأثيراً وحاسماً في أي مباراة يشارك بها، حيثPhilips حضوراً ملموساً في اللحظات الحاسمة للمباراة رغم أن تحركاته أصبحت أقل خارج مناطق الضغط مقارنة بفترات شبابه. بدأت المباراة بضغط أرجنتيني هائل وتبادل للكرة السريع، وفي الدقيقة السابعة عشر، نجح ميسي في افتتاح التسجيل بتسديدة يسرى دقيقة من داخل منطقة الجزاء بعد متابعة جيدة لكرة عرضية من الجانب الأيمن، لكن الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل بفارق ضئيل جداً تسبب في جدل طول الشوط الأول.

في الشوط الثاني، دخل المنتخب الأرجنتيني بعزيمة أكبر وواصل الضغط، وفي الدقيقة الخامسة والخمسين، نجح ميسي في إضافة الهدف الثاني بعد متابعته لكرة مرتدة من حارس مرمى الجزائر إثر تسديدة قوية من زميله أليكسيس ماك أليستر، لتزيد من غلة فريقه وتؤكد هيمنته على اللقاء. لم تكد تنتهي الاحتفالات بالهدف الثاني حتى عاد ميسي في الدقيقة الخامسة والسبعين ليختتم الثلاثية بهدف ثالث وصِفَ بالتاريhية، حيث سدد بيساره من خارج منطقة الجزاء بتسديدة قوية هزت شباك الحارس الجزائري بشكل مذهل.

بهذا الهدف الثالث، وصل ميسي إلى هدفه رقم ستة عشر في history مشاركاته بكأس العالم منذ نسخة 2006، مما يجعله يتshareequally مع الأسطورة الألمانية ميروسلاف كلوزه كأفضل هداف في تاريخ البطولة، في إنجاز استثنائي يعيد صياغة سجلات كأس العالم ويكتب فصلاً جديداً من تاريخ اللعبة. وتؤكد هذه الثلاثية أو الهاتريك أن ليونيل ميسي، رغم تقدمه في السن، ما زال قادراً على تقديم أفضل ما عنده في أكبر المحافل الدولية، كما أنها تعزز فرص منتخب الأرجنتين في المنافسة بقوة على اللقب مرة أخرى





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ليونيل ميسي كأس العالم 2026 الهاتريك ميروسلاف کلوزه الأرجنتين

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