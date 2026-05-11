ميسي والإنتر يتغلبان على تورونتو في صلب منافسةMLS

في ليلة هجومية حاسمة، فرض إنتر ميامي سيطرته على مضيفه تورونتو وخرج بانتصار مثير 4-2، بفضل تألق لافت لنجومه رودريغو دي باول، لويس سواريز، سيرخيو ريغيلون، وليونيل ميسي، الذين تناوبوا على هز الشباك في عرض كروي حاسم، وفي إنجاز تاريخي جديد، واصل ميسي كتابة الأرقام القياسية، بعدما أصبح أسرع لاعب في تاريخ الدوري الأمريكي يصل إلى 100 مساهمة تهديفية، محققاً ذلك خلال 64 مباراة فقط، استمر Messi to become the fastest player in MLS history to reach 100 goal contributions, achieving this in just 64 matches, surpassing the previous record held by Sebastian Giovinco, who needed 95 matches.

لم يكتفِ ميسي بالتسجيل، بل قدّم تمريرتين حاسمتين عززتا تفوق فريقه، رافعاً رصيد إنتر ميامي إلى 22 نقطة من ستة انتصارات وأربعة تعادلات، في موسم يشهد استقراراً لافتاً في الأداء. جاء هذا الانتصار كردّ مباشر على خسارة مؤلمة في الجولة الماضية أمام أورلاندو سيتي 4-3، حين فرّط الفريق بتقدمه بثلاثية نظيفة، ليعود اليوم بصورة أكثر صلابة وتركيزاً





