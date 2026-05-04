ميرز يؤكد على أهمية الولايات المتحدة للناتو رغم خفض القوات في ألمانيا

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرز أن الولايات المتحدة لا تزال حجر الزاوية في حلف الناتو، على الرغم من قرار واشنطن سحب قواتها من ألمانيا والخلافات السياسية مع الرئيس ترامب. ويأتي هذا التأكيد في ظل مخاوف أوروبية بشأن مستقبل التعاون الأمني عبر الأطلسي.

أكد المستشار الألماني فريدريش ميرز بقوة أن الولايات المتحدة لا تزال تمثل الركيزة الأساسية والعمود الفقري لحلف شمال الأطلسي ( الناتو )، على الرغم من وجود بعض التباينات في وجهات النظر مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

جاء هذا التأكيد عقب إعلان واشنطن عن قرارها بخفض عدد القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا، وهو قرار أثار جدلاً واسعاً وتساؤلات حول مستقبل التعاون الأمني عبر الأطلسي. وأوضح المستشار ميرز، في مقابلة تلفزيونية مفصلة أجريت اليوم الأحد، أن قناعته الراسخة بأهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة لم تتغير بتاتاً، مؤكداً أن الأمريكيين يمثلون الشريك الأهم والأكثر تأثيراً لبلاده داخل الحلف. وأضاف أن العلاقة بين ألمانيا والولايات المتحدة تتجاوز الخلافات السياسية العابرة، وتستند إلى مصالح مشتركة وقيم مشتركة عميقة الجذور.

كما نفى المستشار الألماني بشكل قاطع وجود أي صلة مباشرة بين قرار خفض القوات الأمريكية المتمركزة في ألمانيا والخلافات السياسية المعلنة بينه وبين الرئيس ترامب، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني الشائك. وأشار إلى أن القرارات العسكرية والسياسية يجب أن تُتخذ بناءً على تقييمات استراتيجية مستقلة، وليس بناءً على اعتبارات شخصية أو خلافات سياسية.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية قد أعلنت رسمياً عن سحب ما يقرب من 5000 جندي أمريكي من ألمانيا، في خطوة كانت متوقعة من قبل العديد من العواصم الأوروبية منذ عدة أشهر، وذلك في ظل الانتقادات المتكررة التي وجهها الرئيس ترامب لدول الحلف، متهماً إياها بعدم تحمل نصيبها العادل من الأعباء الدفاعية المشتركة. وقد أثارت هذه الانتقادات قلقاً بالغاً في أوروبا، حيث يرى العديد من المسؤولين أن عدم المساهمة الكافية في الدفاع الجماعي يضعف الحلف ويقوض قدرته على مواجهة التحديات الأمنية المتزايدة.

ورغم أن القرار كان متوقعاً إلى حد ما، إلا أنه أثار قلقاً حقيقياً داخل أوروبا بشأن التداعيات المحتملة على الأمن الإقليمي، خاصة مع تلميحات سابقة من الرئيس ترامب بإمكانية الانسحاب الكامل للولايات المتحدة من حلف الناتو، وهو سيناريو قد يؤدي إلى إعادة تشكيل جذرية لمنظومة الأمن في القارة الأوروبية بأكملها. ويعتبر هذا السيناريو الأكثر تشاؤماً، حيث قد يدفع الدول الأوروبية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية الخاصة، وربما إلى البحث عن تحالفات جديدة لضمان أمنها.

تأتي هذه التطورات في سياق توترات سياسية أوسع نطاقاً، حيث انتقد الرئيس ترامب بشكل علني مواقف بعض الدول الأوروبية لعدم مشاركتها بشكل كامل في العمليات العسكرية ضد إيران، والتي يرى أنها تمثل تهديداً للاستقرار الإقليمي والعالمي. بينما يرى العديد من المراقبين والمحللين السياسيين أن قرار تقليص الوجود العسكري الأمريكي في ألمانيا يحمل أبعاداً سياسية أعمق وأكثر تعقيداً تتجاوز الإطار العسكري الضيق.

ويعتقدون أن هذا القرار يهدف إلى إرسال رسالة إلى الدول الأوروبية مفادها أن الولايات المتحدة تتوقع منها أن تتحمل المزيد من المسؤولية عن أمنها، وأن تزيد من إنفاقها الدفاعي. كما يرون أن هذا القرار قد يكون جزءاً من استراتيجية أوسع تهدف إلى إعادة توزيع القوات الأمريكية حول العالم، والتركيز على مواجهة التحديات الأمنية الناشئة في مناطق أخرى، مثل منطقة المحيط الهادئ.

وفي الختام، يرى المستشار الألماني أن الحوار المستمر والتعاون الوثيق بين الولايات المتحدة وأوروبا هما السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار في العالم، وأن التحديات المشتركة تتطلب حلولاً مشتركة





