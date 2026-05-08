ميران: لا أمل في استمرار باول في الاحتياطي الفيدرالي لفترة طويلة بعد انتهاء ولايته

أكد ستيفن ميران، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، أنه يأمل ألا يستمر جيروم باول في منصبه لفترة طويلة بعد انتهاء ولايته كرئيس للبنك المركزي. وفي الوقت نفسه، سجل التوظيف في الولايات المتحدة ارتفاعاً يفوق التوقعات خلال أبريل، مع استقرار معدل البطالة عند 4.3 في المائة، ما يعكس استمرار مرونة سوق العمل.

أكد ستيفن ميران ، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، يوم الجمعة، أنه يأمل ألا يستمر جيروم باول ، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الحالي، في منصبه لفترة طويلة بعد انتهاء ولايته كرئيس للبنك المركزي.

وفي مقابلة مع برنامج صباح الخير مع ماريا على شبكة فوكس بيزنس، شدد ميران على أهمية التغيير داخل الاحتياطي الفيدرالي، قائلاً: التغييرات مهمة، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه لا يرى أي أمر مريب في بقاء باول عضواً في مجلس المحافظين بعد انتهاء ولايته في 15 مايو، شريطة أن يكون ذلك ضمن مرحلة انتقالية فقط، وفق رويترز. ويأتي ذلك في وقت يتجه فيه كيفن وارش لخلافة باول في رئاسة الاحتياطي الفيدرالي، بانتظار موافقة مجلس الشيوخ على تعيينه.

وصرح باول الأسبوع الماضي، عقب اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة، بأنه يعتزم الاستمرار في منصبه محافظاً حتى عام 2028 بعد انتهاء ولايته، في انتظار نتيجة الطعون القانونية التي رفعتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب ضد البنك المركزي، والتي اعتبرها الكثيرون ذات دوافع سياسية. ويرى مراقبون أن بقاء باول داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يشكل عنصر توازن داعماً لاستمرارية السياسات الحالية، خصوصاً في ظل توجهات وارش لإجراء تغييرات داخل البنك المركزي.

ومع ذلك، أكد باول الأسبوع الماضي أنه لا يسعى إلى لعب دور المعارض البارز أو ما شابه ذلك. وقال ميران إن من الضروري أن تبقى هذه المرحلة انتقالية، محذراً من مخاطر حدوث انقسام في الولاءات داخل الاحتياطي الفيدرالي أو إثارة حالة من الغموض بشأن من يتولى القيادة فعلياً. وأضاف: لهذا السبب أعتقد أنه من المهم، حتى وإن كان وجود باول مفيداً خلال الفترة الانتقالية، أن تبقى هذه المرحلة انتقالية فقط.

من جهة أخرى، سجل التوظيف في الولايات المتحدة ارتفاعاً يفوق التوقعات خلال أبريل، في حين استقر معدل البطالة عند 4.3 في المائة، ما يعكس استمرار مرونة سوق العمل ويعزز الرهانات على إبقاء الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير لفترة ممتدة. وأفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، في تقريره الشهري الصادر يوم الجمعة، أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 115 ألف وظيفة خلال الشهر الماضي، بعد تعديل بيانات مارس بالرفع إلى 185 ألف وظيفة.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت رويترز آراءهم يتوقعون إضافة نحو 62 ألف وظيفة فقط، مقارنة بزيادة سابقة بلغت 178 ألف وظيفة في مارس. وتراوحت تقديرات الخبراء بين خسارة 15 ألف وظيفة وزيادة 150 ألف وظيفة، مع الإشارة إلى أن من المبكر رصد التأثير الكامل للحرب بين الولايات المتحدة وإيران، التي رفعت أسعار الوقود وتكاليف الشحن عبر مضيق هرمز، ما قد ينعكس لاحقاً على النشاط الاقتصادي.

وأوضح التقرير أن بيانات التوظيف باتت أكثر تقلباً منذ منتصف عام 2025، في ظل التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، وهو ما يعزوه محللون إلى تعديلات نموذج المواليد والوفيات المستخدم في تقدير الوظائف الناتجة عن إنشاء أو إغلاق الشركات. كما ساهمت عوامل أخرى مثل الظروف الجوية والإضرابات وتخفيضات الوظائف الحكومية، إلى جانب تشديد سياسات الهجرة في عهد الرئيس دونالد ترمب، في زيادة هذا التذبذب. وفي هذا السياق، أوصى اقتصاديون بالاعتماد على المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر لقراءة أدق لاتجاهات التوظيف.

ولا يزال سوق العمل الأميركي عالقاً فيما يصفه خبراء بتوظيف بطيء وتسريح بطيء، في ظل تأثيرات سياسات التجارة والهجرة. ويقدر الاقتصاديون أن انخفاض الهجرة وشيخوخة القوى العاملة خفّضا مستوى الوظائف اللازم لتحقيق نقطة التعادل إلى ما بين صفر و50 ألف وظيفة شهرياً، مقارنة بمستويات أعلى بكثير في السنوات السابقة. ورغم هذا التباطؤ، لا يُتوقع حدوث ارتفاع حاد في معدل البطالة حتى في حال تباطؤ إضافي في خلق الوظائف، نظراً لانخفاض عتبة النمو المطلوبة لمواكبة توسع قوة العمل





