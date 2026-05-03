ميرتس يقلل من شأن الخلاف مع ترمب بعد قراره سحب قوات من ألمانيا

في تصريحات جديدة، أكد المستشار الألماني فريدريش ميرتس على أهمية التحالف مع الولايات المتحدة رغم الخلافات مع الرئيس دونالد ترمب، في الوقت الذي تثير فيه خطط واشنطن لسحب قوات من ألمانيا جدلاً واسعاً. كما أشارت تقارير إلى تفاقم التوتر بين الزعيمين، بينما تكشف أحداث أخرى عن تداعيات هذا الانسحاب على الاقتصاد المحلي في ألمانيا.

قال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن عليه تقبل حقيقة أن الرئيس دونالد ترمب لا يشاركه آراءه في سبيل العمل مع الولايات المتحدة تحت مظلة حلف شمال الأطلسي (ناتو)، لكنه شدد على عدم وجود رابط بين الخلاف بينهما وبين خطة واشنطن لسحب قوات من ألمانيا .

ورفض ميرتس التلميحات بأن انتقاداته لخطط الحرب الأميركية في إيران أدت إلى إعلان واشنطن، يوم الجمعة، أنها ستخفض وجودها العسكري في ألمانيا، أكبر قاعدة لها في أوروبا، بمقدار 5000 جندي، وكرر التزامه بالتحالف عبر الأطلسي. وشكك ميرتس في امتلاك ترمب خطة للانسحاب من الشرق الأوسط، وقال إن الولايات المتحدة «تتعرض للإحراج» في المحادثات مع إيران. ووصف ترمب ميرتس لاحقاً بأنه زعيم «عديم الفاعلية».

وقال ميرتس لهيئة الإذاعة والتلفزيون الألمانية (إيه آر دي) في مقابلة ستبث في وقت لاحق من اليوم الأحد: «يجب أن أقبل بوجود وجهة نظر مختلفة لدى الرئيس الأميركي بشأن هذه القضايا عما نراه. لكن هذا لا يغير حقيقة أنني ما زلت مقتنعاً بأن الأميركيين شركاء مهمون لنا». ورداً على سؤال عما إذا كانت خطط الولايات المتحدة لتقليص وجود قواتها في ألمانيا لها علاقة بالخلاف بين الزعيمين، قال ميرتس: «لا توجد أي صلة»، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

كان ترمب دعا إلى تقليص الوجود العسكري الأميركي في ألمانيا خلال ولايته الأولى، وكرر دعوة الأوروبيين إلى تحمل مسؤولية أكبر عن أمنهم. ويُنظر إلى إعلان، الجمعة، أيضاً على أنه إلغاء لخطة إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن لنشر كتيبة أميركية مزودة بصواريخ «توماهوك» بعيدة المدى في ألمانيا. ويمثل هذا ضربة لبرلين، التي كانت قد دفعت باتجاه هذه الخطوة لما ستمثله من رادع قوي في مواجهة روسيا، في الوقت الذي يعمل فيه الأوروبيون على تطوير أسلحة مماثلة بأنفسهم.

وقال ميرتس إن ترمب لم يلتزم أبداً بهذه الخطة، مرجحاً ألا تتخلى الولايات المتحدة عن مثل أنظمة الأسلحة هذه. وأضاف: «إذا لم أكن مخطئاً، فإن الأميركيين أنفسهم لا يملكون ما يكفي منها في الوقت الحالي». قال «الحرس الثوري» الإيراني، الأحد، إن الولايات المتحدة فقدت هامش المناورة وعليها أن تختار بين عملية عسكرية «مستحيلة» أو «صفقة سيئة». قال ترمب إن الولايات المتحدة ستقلّص وجودها العسكري في ألمانيا «بشكل كبير»، بما يتجاوز سحب 5 آلاف جندي، في خطوة تُصعّد خلافه مع ميرتس.

ترمب يخطط لـ«خفض كبير» في عدد القوات الأميركية في ألمانيا أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس (السبت)، أنه يخطط لخفض كبير في عدد قواته المنتشرة بألمانيا، وذلك بعد إعلان البنتاغون قبل يوم عزمه سحب 5 آلاف جندي. كشف استطلاع رأي جديد عن تراجع شعبية ترمب بشكل كبير بين الأميركيين في عدة قضايا، حيث يرى أن نحو ثلثي المواطنين أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ.

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إن شخصين لقيا حتفهما إثر انفجار وقع في منزل بمدينة بريستول بجنوب إنجلترا، مشيرة إلى أن الواقعة «مثيرة للريبة». وأضافت الشرطة أن ثلاثة أصيبوا بجروح طفيفة بينهم طفل. ووصفت الشرطة الواقعة بأنها كبيرة، لكنها أكدت أنها لا تشتبه في أنها إرهابية، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء. وقالت الشرطة، في بيان، إن ضباطاً يجرون تحقيقات في عقار في بريستول له صلة بالانفجار.

وأوضحت أن التحقيقات لا تزال في مرحلة مبكرة، لكن السلطات لا تبحث في الوقت الحالي عن أي شخص آخر له صلة بالانفجار. أشارت تقديرات رئيس بلدية مدينة رامشتاين الألمانية، رالف هيشلر، إلى أن الانسحاب الذي أعلنت عنه واشنطن لآلاف الجنود الأميركيين من ألمانيا قد يوجه ضربة قاسية للبلديات.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، قال السياسي المنتمي إلى حزب المستشار فريدريش ميرتس، «المسيحي الديمقراطي»، إن مثل هذا التخفيض يعني في العديد من المواقع أكثر من مجرد سحب 5000 جندي. وأضاف هيشلر: «مع مرافقة العائلات، نتحدث عما يتراوح بين 10 آلاف و12 ألف شخص سيغادرون.

بالنسبة لرامشتاين سيكون ذلك كارثياً»، مشيراً إلى أن بلديته التي تقع في منطقة بفالتس وفرت بنية تحتية تناسب وجود عدد كبير ومستقر من الأميركيين، وأردف: «إذا غادر جزء كبير منهم بشكل دائم، فسيكون ذلك بمثابة ضربة اقتصادية مؤلمة». يذكر أن هناك ما يقرب من 8000 أميركي يعيشون مع عائلاتهم في اتحاد بلديات «رامشتاين - ميزنباخ»، المتاخم مباشرة للقاعدة الجوية الأميركية الضخمة في رامشتاين.

ويمكن تقدير القوة الاقتصادية للوجود العسكري الأميركي في رامشتاين بأكثر من ملياري دولار لكل سنة مالية، ويشمل ذلك الأجور والإيجارات وعقود الشركات المحلية





فريدريش ميرتس دونالد ترمب حلف الناتو سحب القوات الأمريكية ألمانيا

