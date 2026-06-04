ميرا أندرييفا: أداء لافت في نصف نهائي فرنسا المفتوحة

قدمت اللاعبة الروسية ميرا أندرييفا أداء لافتاً من البداية حتى النهاية في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة، حيث فازت على اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-1 و6-3.

قدمت اللاعبة الروسية ميرا أندرييفا أداء لافتاً من البداية حتى النهاية في نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة ، حيث فازت على اللاعبة الأوكرانية مارتا كوستيوك 6-1 و6-3.

وستلتقي أندرييفا في النهائي مع اللاعبة البولندية مايا خفالينسكا يوم السبت. وتمكنت أندرييفا من فرض سيطرتها على المباراة، سواء أثناء الإرسال أم في التبادلات من الخط الخلفي، وظهرت هدوءاً ونضجاً كبيرين في واحدة من أهم مباريات مسيرتها حتى الآن. وتمكنت أندرييفا من الثأر من خسارتها أمام كوستيوك في نهائي مدريد قبل شهر واحد فقط، وهي المباراة التي كانت الأوكرانية قد سيطرت خلالها على معظم النقاط في طريقها إلى أكبر ألقابها.

وبدت أندرييفا في أفضل حالاتها منذ انطلاق المواجهة، فبعد بداية متوترة من كوستيوك، نجحت الروسية في كسر الإرسال مبكراً، ثم عزَّزت تقدمها لتفرض نفسها سريعاً على المجموعة الأولى. وعلى الرغم من بعض المحاولات من اللاعبة الأوكرانية للعودة إلى أجواء اللقاء، فإن أندرييفا واصلت اللعب بثبات كبير، مستفيدة من تنوع ضرباتها وقدرتها على التكيف مع الظروف الصعبة والرياح القوية التي أثّرت على سَير المباريات في البطولة.

وفي المجموعة الأولى، عانت كوستيوك أخطاء مباشرة عدة، في حين استغلت أندرييفا الفرصة لتتقدم بسرعة وتفرض إيقاعها على المباراة. ورغم مقاومة الأوكرانية في بعض الأشواط ومحاولتها تفادي الانهيار المبكر، فإن اللاعبة الروسية حسمت المجموعة الأولى بنتيجة 6-1 لتقترب خطوة كبيرة من النهائي. وتمكنت أندرييفا من إنقاذ لحظات صعبة قبل أن تستعيد زمام الأمور من جديد. وأظهرت اللاعبة الروسية جانباً تكتيكياً مميزاً خلال المواجهة، إذ استخدمت التنويع في الضربات والكُرات القصيرة واللعب العميق من الخط الخلفي لإرباك منافِستها.

كما نجحت في اختيار اللحظات المناسبة للهجوم، وهو ما منحها الأفضلية في معظم فترات اللقاء. وعندما وقعت أندرييفا على الإرسال لحسم المباراة والتأهل إلى النهائي، لم تظهر عليها أي علامات للتوتر. فازت بالنقاط تباعاً واقتربت من الانتصار التاريخي، قبل أن ترتكب كوستيوك خطأً في النقطة الأخيرة، لتنتهي المواجهة ويتأكد تأهل الروسية إلى أول نهائي كبير في مسيرتها الاحترافية.

وعقب المباراة، لم تُخفِ أندرييفا سعادتها بالإنجاز، وقالت إنها تشعر بسعادة كبيرة للطريقة التي لعبت بها، مؤكدة أن الثأر من خسارة مدريد والوصول إلى أول نهائي كبير في مسيرتها جعلا المشاعر تتداخل بصورة لم تعشها من قبل. وأضافت أنها ستواصل العمل بالطريقة نفسها استعداداً للمباراة النهائية، مشيرة إلى أنها تشعر بالتوتر والحماس، في الوقت نفسه، قبل خوض أكبر مباراة في حياتها حتى الآن





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ميرا أندرييفا بطولة فرنسا المفتوحة نصف نهائي مارتا كوستيوك نهائي

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