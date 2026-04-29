ميرتس يدافع عن انتقاداته لحرب إيران وترمب يرد

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس عن ثقته في استمرار العلاقة الجيدة مع الرئيس الأمريكي على الرغم من خلافهما حول حرب إيران، بينما تتصاعد التوترات في المنطقة وتتأثر الأسواق العالمية.

أعرب المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الأربعاء، عن اعتقاده بأن علاقته بالرئيس الأميركي لا تزال جيدة، على الرغم من انتقاداته ل حرب إيران . وقال ميرتس: من وجهة نظري، لا تزال علاقتي الشخصية مع الرئيس الأميركي جيدة، لكنني كنت أشك منذ البداية في أسباب حرب إيران ، ولهذا السبب أوضحت الأمر.

وانتقد ترمب، الثلاثاء، ميرتس بشأن الحرب قائلاً في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أن المستشار الألماني لا يفقه ما الذي يتحدث عنه. وأدلى ميرتس بسلسلة مواقف في شأن حرب الشرق الأوسط خلال زيارته، الاثنين، مدرسة في مارسبرغ (غرب ألمانيا). وقال ميرتس: من الواضح أن لا استراتيجية لدى الأميركيين. والمشكلة دائماً في حروب مثل هذه أنك لا تحتاج فقط إلى الدخول، بل عليك أيضاً أن تخرج مجدداً.

وأضاف: لقد رأينا ذلك بطريقة مؤلمة جداً في أفغانستان طوال 20 عاماً، ورأيناه في العراق... كل هذا الأمر... هو في أحسن الأحوال انعدام للتروّي. وقال ميرتس إن القيادة الإيرانية تتلاعب بالولايات المتحدة، وتُجبر المسؤولين الأميركيين على السفر إلى باكستان ثم المغادرة من دون نتائج.

في سياق متصل، تواصل شركات التكرير المستقلة في الصين، وهي أهم مستوردي النفط الإيراني، شراء الخام الإيراني رغم الضغوط الأميركية الجديدة. وأظهرت بيانات القطاع انخفاض حجم الاستثمار في الذهب خلال الربع الأول من العام، بعد أن أجبرت حرب إيران بعض المستثمرين على بيع ممتلكاتهم. كما أكدت الرابطة الأميركية للسيارات أن أسعار البنزين بالولايات المتحدة ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ اندلاع الحرب مع إيران، في ظل عدم وجود أي أفق لاتفاق سلام.

وتتحرك الولايات المتحدة حالياً لسدّ الثغرات المتبقية بنظام العقوبات المفروضة على إيران، في خطوة تُصعّد التوتر مع الصين عبر استهداف قنوات مالية مرتبطة بنفط طهران. وتشير التقارير إلى إعدام 21 شخصاً واعتُقل أكثر من 4 آلاف في إيران، لأسباب سياسية أو تتعلق بالأمن القومي منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط.

بالإضافة إلى ذلك، قادت الولايات المتحدة، أمس الثلاثاء، مجموعة من دول المنطقة لإطلاق نداء مشترك لدعم بنما في نزاعها مع الصين بشأن قناتها، واصفة تصرفات بكين بأنها تهديد لمجمل هذه البلدان. واتّخذت الولايات المتحدة مبادرة إصدار إعلان مشترك وقّعته دول يقودها اليمين في الغالب. وجاء في البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية أن تصرفات الصين محاولة واضحة لتسييس التجارة البحرية والتعدي على سيادة دول المنطقة.

كما أكد البيان أن بنما هي ركيزة أساسية لنظامنا التجاري البحري، وبالتالي يجب أن تبقى بمنأى عن أي ضغوط خارجية لا داعي لها. ومن المقرر أن يخضع وزير الحرب الأميركي بيت هيغسيث للاستجواب من جانب أعضاء مجلس النواب، اليوم الأربعاء، لأول مرة منذ أن شنت إدارة الرئيس دونالد ترمب حرباً ضد إيران، وصفها الديمقراطيون بـ«الحرب الاختيارية المكلّفة» التي جرت دون موافقة الكونغرس





