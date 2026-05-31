ميتا تطلق تطبيق "فوروم" لنقاش عميق تعتمد على مجموعات فيسبوك وذكاء اصطناعي

تطرق المقال إلى إطلاق شركة ميتا لتطبيق جديد "فوروم" يهدف لتحويل مجموعات فيسبوك إلى مساحة نقاش متخصصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لجمع وترتيب الإجابات، مع تحليل الاستراتيجية التنافسية لميتا ومخاطر الخصوصية والجوانب الأخلاقية والقانونية المرتبطة باستخدام بيانات المستخدمين.

في تحرك استراتيجي لتعزيز حضورها في سوق المنصات التفاعلية، أطلقت شركة ميتا التابعة ل فيسبوك تطبيقاً جديداً تحت مسمى " فوروم "، يهدف إلى خلق مساحة نقاش متخصصة تعتمد على المجموعات القائمة في فيسبوك ، مع إضافة طبقات ذكاء اصطناعي لتنظيم المحتوى وترتيب الإجابات.

يحاول التطبيق الجديد تقديم تجربة تفاعلية عميقة من خلال ميزة "اسأل" التي تجمع الردود من مختلف المجموعات لإنشاء إجابات موثوقة ومصنفة، مما يمنح المستخدم إحساساً بالاكتفاء الذاتي داخل البيئة الرقمية لميتا دون الحاجة للخروج إلى محركات البحث التقليدية. لكن مراقبين يشيرون إلى أن الفكرة ليست جديدة تماماً، بل هي نسخة مطورة من خدماتjohn موجودة في منصات مثل ريديت، التي تعتمد على إجابات مستخدمين حقيقيين ذوي خبرة.

الدكتور السر علي سعد، الأستاذ المشارك في الإعلام الجديد بجامعة أم القيوين، يرى أن ميتا تسعى لنقل المستخدم من شبكة Relations شخصية إلى مجتمعات اهتمام مستفيدة من القاعدة الجماهيرية الهائلة لمجموعات فيسبوك، مما يسهل الانتقال ويقلل التكلفة، لكن التحدي الأكبر يكمن في خصوصية البيانات؛ فبينما تسمح ريديت بطرح أسئلة حساسة مجهولة الهوية، تبقى هوية مستخدمي فوروم مرتبطة بحسابات فيسبوك مما قد يحد من عمق المشاركة في مواضيع حساسة. كما يحذر خبير البيانات خالد عبد الراضي من أن استراتيجية ميتا المتمثلة في "استنساخ" ميزات المنافسين الناجحين (مثل القصص من سنابشات والريلز من تيك توك) ليست فقط للهيمنة، بل هي خيار اقتصادي ذكي يوفر تكاليف الابتكار.

يضيف عبد الراضي أن هذه الاستراتيجية تبدأ من نسخ ميزات ناجحة إلى تحويلها لمنتجات ذات طابع خاص لميتا. من ناحية أخرى، تبرز مخاطر أخلاقية وقانونية تتعلق باستخدام بيانات المستخدمين في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي دون موافقة مستنيرة كافية، وخاصة صعوبة حذف أثر البيانات لاحقاً، إلى جانب مخاطر التحيز والمعلومات المضللة التي قد تنتج عن الاعتماد على إجابات جماهيرية غير محققة، وفرص تسريب البيانات الحساسة رغم محاولات إخفاء الهوية، مما يعرض ميتا لقيود تنظيمية صارمة خاصة في الاتحاد الأوروبي





