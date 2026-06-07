مياهنا" تستحوذ على "شاس" لخدمات المياه في صفقة تصل قيمتها إلى 102.7 مليون ريال

شركة "مياهنا" توقع اتفاقية للاستحواذ على شركة "شاس" لخدمات المياه المحدودة مقابل 95 مليون ريال، مع إمكانية رفع القيمة إلى 102.7 مليون ريال شرط تحقيق أهداف مالية بحلول 2025، وذلك في إطار استراتيجية الشركة للتوسع في خدمات المياه الصناعية بالرياض.

وقعت شركة " مياهنا " اتفاقية بيع وشراء (SPA) لل استحواذ على كامل حصص الملكية في شركة " شاس " لخدمات المياه المحدودة، بما في ذلك حصصها في الشركات التابعة لها، مقابل مبلغ 95 مليون ريال.

وأعلنت الشركة عبر بيان published في منصة "تداول" اليوم الأحد أن الصفقة تمت مع مصنع مياه "المنهل" التابع لشركة "نستله"، ويمكن رفع قيمتها إلى 102.7 مليون ريال كحد أقصى، وذلك في حالة تحقيق أهداف مالية محددة لـ "شاس" وفقًا للقوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 2025. ومن المتوقع أن تساهم هذه الصفقة في دعم استراتيجية النمو لشركة "مياهنا" في قطاع توزيع المياه بمدينة الرياض لمختلف العملاء، وتعزيز مكانتها في مجال خدمات المياه للقطاع الصناعي.

وسيتم تمويل عملية الاستحواذ عبر المصادر الذاتية للشركة والتسهيلات التمويلية المتاحة. في سياق آخر، أظهرت النتائج المالية للشركة انخفاضًا حادًا في الأداء خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغ صافي الدخل 2.6 مليون ريال، مسجلًا تراجعًا بنسبة 61.5% على أساس سنوي. وقد جاء هذا التراجع جراء انخفاض الإيرادات بنسبة 33% لتصل إلى 118 مليون ريال، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض إيرادات قطاع التطوير والإنشاءات.

وتجدر الإشارة إلى أن شركة "مياهنا"، التي تأسست في عام 2008، تعمل في مجال نقل وتوزيع المياه وتشغيل شبكات ومرافق معالجة الصرف الصحي. وتبلغ قيمتها السوقية الحالية حوالي 2.5 مليار ريال، mientras تملك شركة "رؤية العالمية للاستثمار" الحصة الأكبر في رأسمالها، حيث تبلغ حصتها 60% من إجمالي رأس المال.

تعتبر هذه الصفقة خطوة استراتيجية لشركة "مياهنا" في إطار تعزيز وجودها في سوق خدمات المياه، خاصة في المنطقة الصناعية بالرياض، حيث تسعى لتحقيق نمو مستدام من خلال التوسع في عمليات التوزيع والخدمات الصناعية. ويأتي الاستحواذ على "شاس"، التي تمتلك حصصًا في شركات تابعة، ليدعم قدرة الشركة على زيادة حصتها السوقية وتحسين الكفاءة التشغيلية. ومع ذلك، فإن النتائج المالية للربع الأول تظهر تحديات قد تواجه الشركة في الفترة الحالية، خاصة في قطاع التطوير والإنشاءات الذي شهد تراجعًا كبيرًا في الإيرادات.

ومن المتوقع أن يسهم التركيز على خدمات المياه الصناعية في تحقيق عائدات مستقبلية أفضل، خاصة مع وجود خيار لزيادة قيمة الصفقةconditioned بتحقيق أهداف مالية محددة بحلول عام 2025





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