مونديال 2026: النرويج تسحق العراق والأرجنتين تتخطى الجزائر بثلاثية

شهدت الجولة الأولى من كأس العالم نتائج قوية، حيث سحق منتخب النرويج نظيره العراقي برباعية، بينما فازت الأرجنتين على الجزائر بثلاثية نظيفة، وتغلب النمسا على الأردن.

شهدت الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، مجموعة من المباريات المثيرة التي أسفرت عن نتائج مفاجئة وأخرى متوقعة.

في المجموعة التاسعة، تعرض منتخب العراق لخسارة قاسية أمام منتخب النرويج بنتيجة 1-4، في مباراة شهدت تألق نجم مانشستر سيتي إيرلينغ هالاند. أما في المجموعة العاشرة، فخسر منتخب الأردن أمام النمسا 1-3، بينما حقق منتخب الأرجنتين فوزاً كبيراً على الجزائر بثلاثة أهداف نظيفة بقيادة الأسطورة ليونيل ميسي. هذه النتائج وضعت الفرق في مواقف مختلفة قبل الجولة الثانية. في المباراة التي جمعت العراق والنرويج على أحد ملاعب كاليفورنيا، افتتح هالاند التسجيل للنرويج في الدقيقة 29 من تصويبة قوية من داخل المنطقة.

لكن منتخب العراق لم يستسلم، وتمكن أيمن حسين من إدراك التعادل في الدقيقة 39 بعد تمريرة متقنة. لكن فرحة العراق لم تدم طويلاً، إذ عاد هالاند ليسجل الهدف الثاني للنرويج في الدقيقة 43 بتسديدة رائعة من خارج المنطقة. في الشوط الثاني، حاول العراق العودة في النتيجة لكن الدفاع النرويجي كان صلباً، وتمكن ثيلو أزجارد من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 76 بعد هجمة مرتدة سريعة.

وقبل نهاية المباراة بدقائق، أضاف كريستيان ثورستفيدت الهدف الرابع للنرويج في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع، ليحسم النتيجة لمصلحة فريقه. وبهذه النتيجة، رفع النرويج رصيده إلى ثلاث نقاط في صدارة المجموعة، بينما بقي العراق بلا نقاط. وفي المجموعة العاشرة، خاض منتخب الأردن مباراته الأولى أمام النمسا على ملعب سان فرانسيسكو باي أرينا.

تقدمت النمسا أولاً عن طريق رومانو شميد في الدقيقة 20 بعد خطأ دفاعي، لكن الأردن عاد بقوة وسجل علي علوان هدف التعادل في الدقيقة 50 من تسديدة بعيدة. لكن النمسا استعادت التقدم في الدقيقة 76 بعد هدف عكسي سجله مدافع الأردن يزن العرب بالخطأ في مرماه. وفي الدقيقة الثانية عشر من الوقت بدل الضائع، حصلت النمسا على ركلة جزاء نفذها ماركو أرناوتوفيتش بنجاح محرزاً الهدف الثالث.

بهذه النتيجة، رفع النمسا رصيده إلى ثلاث نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف عن الأرجنتين، بينما بقي الأردن بلا نقاط. وفي المباراة الأخرى بالمجموعة نفسها، قاد ليونيل ميسي منتخب الأرجنتين للفوز على الجزائر بثلاثة أهداف دون رد. وسجل ميسي هدفين من أهداف فريقه، ليعادل الرقم القياسي لأكبر عدد من الأهداف في كأس العالم المسجل باسم الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفاً.

كما كانت هذه المباراة هي المباراة الدولية رقم 200 لميسي مع الأرجنتين، ليكون قد خاض 6 نسخ من كأس العالم بعد تتويجه باللقب في قطر 2022. وبهذا الفوز، تصدرت الأرجنتين المجموعة العشرية بثلاث نقاط. أما في ما يتعلق بمستقبل المجموعات، فسيواجه منتخب العراق نظيره الفرنسي في الجولة الثانية، في مباراة صعبة للغاية بعد خسارة العراق الأولى. بينما يلتقي النرويج مع السنغال في مواجهة مرتقبة.

وفي المجموعة العاشرة، سيلعب الأردن مع الجزائر في محاولة للتعويض، بينما تواجه النمسا الأرجنتين في قمة المجموعة. هذه المباريات ستحدد بشكل كبير مصير الفرق في البطولة. وتجدر الإشارة إلى أن حادثة سرقة تعرض لها معسكر المنتخب الإنجليزي في الولايات المتحدة قبل أيام أثارت جدلاً، لكنها لم تؤثر على استعدادات الفرق الأخرى. وتبقى التوقعات مفتوحة حول أداء المنتخبات العربية في الجولات القادمة





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كأس العالم النرويج العراق الأرجنتين ميسي

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