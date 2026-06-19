مونديال 2026: تعقيد حسابات التأهل بعد نتائج لافتة في الجولة الثانية

استهلت الجولة الثانية من دور المجموعات في مونديال 2026 بمواجهة التشيك وجنوب إفريقيا التي انتهت بتعادل إيجابي (1-1)، فيما حقق سويسرا فوزا كبيرا على البوسنة والهرسك بنتيجة (4-1)، وتواصل منافسات اليوم التاسع بمباراتين مرتقبتين.

تتواصل منافسات مونديال 2026 بوتيرة متصاعدة مع انطلاق الجولة الثانية من دور المجموعات ، حيث شهد اليوم الـ9 نتائج لافتة أسهمت في تعقيد حسابات التأهل لدى بعض المنتخبات.

واستهلت الجولة الثانية بمواجهة التشيك وجنوب إفريقيا التي انتهت بتعادل إيجابي (1-1)، قبل أن تحقق سويسرا فوزا كبيرا على البوسنة والهرسك بنتيجة (4-1)، فيما وجهت كندا رسالة قوية لمنافسيها بعدما اكتسحت قطر بستة أهداف دون رد (6-0). وتتواصل منافسات اليوم التاسع بمباراتين مرتقبتين، إذ يلتقي منتخب الولايات المتحدة مع أستراليا في مواجهة مباشرة على صدارة المجموعة الرابعة، فيما تتجه الأنظار لاحقا إلى مواجهة إسكتلندا والمغرب ضمن المجموعة الثالثة، في لقاء مهم ل





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