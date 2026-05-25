مونديال 1962 في تشيلي: ملحمة التحدي بين الكوارث الطبيعية والسيطرة البرازيلية

استعراض شامل لنسخة كأس العالم 1962 التي أقيمت في تشيلي، مسلطاً الضوء على الزلزال المدمر الذي هدد البطولة، والمناوشات العنيفة بين المنتخبات، وصولاً إلى تتويج البرازيل باللقب الثاني بفضل تألق غارينشا في غياب بيليه.

لم تكن نسخة كأس العالم عام 1962 التي استضافتها تشيلي مجرد حدث رياضي عابر، بل كانت ملحمة إنسانية ورياضية امتزجت فيها مآسي الطبيعة بصراعات السياسة وطموحات المجد الكروي.

بدأت القصة حينما استطاع كارلوس ديتبورن، رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية آنذاك، إقناع الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بمنح تشيلي شرف الاستضافة منذ عام 1954، متفوقاً بملف بلاده الفقيرة على الأرجنتين التي كانت تبدو أكثر جاهزية. وبدعم حكومي واسع، شرعت تشيلي في بناء بنية تحتية رياضية ضخمة، كان أبرزها ملعب يتسع لخمسة وسبعين ألف متفرج، ليكون شاهداً على أحلام شعب يتطلع لإثبات ذاته أمام العالم.

لكن القدر كان يخبئ صدمة مروعة، ففي عام 1960، ضرب البلاد زلزال مدمر بلغت قوته 9.5 درجات، وهو واحد من أعنف الزلازل في التاريخ الحديث، مما أسفر عن مقتل الآلاف وتشريد الملايين وتدمير مدن كاملة كانت مخصصة لاستضافة المباريات. ومع تهديد فيفا بسحب التنظيم، وقف ديتبورن بشخصيته القوية موجهاً نداءً وجدانياً للعالم مفاده أن بلاده لم يعد تملك شيئاً سوى هذا الحلم، وهو ما دفع المساعدات الدولية للتدفق.

ولكن المأساة تضاعفت حينما فارق ديتبورن الحياة بنوبة قلبية مفاجئة قبل شهر واحد من انطلاق البطولة، ليرحل الرجل الذي صنع المعجزة قبل أن يرى ثمارها. لم تكن الأجواء خارج المستطيل الأخضر أقل توتراً من الكوارث الطبيعية، إذ شهدت البطولة حالة من الاحتقان الدبلوماسي والإعلامي، خاصة مع الصحافة الإيطالية التي شنت حملة لاذعة ومهينة ضد الدولة التشيلية، واصفة إياها بالتخلف. هذا الهجوم الإعلامي تحول إلى وقود أشعل مباراة تشيلي وإيطاليا في الدور الأول، وهي المواجهة التي دخلت التاريخ باسم معركة سانتياغو.

فبعد ثماني دقائق فقط من البداية، تحولت المباراة إلى ساحة عراك عنيف شهد طرد اللاعب جورجو فيريني وتدخل قوات الشرطة لفض الاشتباكات. ولم يتوقف الأمر عند المشادات، بل وصلت القسوة إلى كسر أنف اللاعب الإيطالي أومبرتو ماسكيو وتلقي لاعبين آخرين ضربات عنيفة على الرقبة والوجه.

هذه الروح العدوانية لم تقتصر على مباراة واحدة، بل امتدت لتشمل مواجهات أخرى، وكان أبرز ضحاياها الظهير السوفيتي إدوارد دوبينسكي الذي تعرض لكسر مضاعف في ساقه خلال مباراة يوغوسلافيا، وهو الإصابة التي أدت إلى وفاته بعد سنوات قليلة من البطولة، مما يعكس مدى الخشونة المفرطة التي طغت على تلك النسخة. من الناحية الفنية، شهد مونديال 1962 تحولاً تكتيكياً ملحوظاً، حيث تراجعت معدلات التهديف بشكل كبير مقارنة بالنسخ السابقة، واتجهت المنتخبات الأوروبية نحو اعتماد أسلوب الكاتيناتشو الدفاعي الصارم الذي اشتهر به نادي إنتر ميلان.

أما المنتخب البرازيلي، فقد دخل البطولة وهو يطارد لقبه الثاني، معتمداً على استراتيجية غريبة تمثلت في تكرار كل تفاصيل نسخة 1958 الفائزة، من الطائرة والطاقم وحتى الملابس، إيماناً منهم بمبدأ عدم تغيير الفريق الناجح. ورغم البداية القوية للنجم بيليه، إلا أن الإصابة القوية في فخذه أبعدته عن معظم المباريات، مما وضع العبء الهجومي كاملاً على عاتق الموهوب غارينشا.

لقد كان غارينشا بمثابة الإعصار الذي لا يمكن إيقافه، حيث قاد البرازيل ببراعة فائقة وسجل أهدافاً حاسمة ضد إنجلترا وتشيلي، مما جعله النجم الأول للبطولة. وفي النهائي الذي أقيم على سفوح جبال الأنديس أمام تشيكوسلوفاكيا، ورغم التقدم المبكر للخصم، استطاعت البرازيل العودة بفضل أهداف أماريلدو وزيتو وفافا، لتنتهي المباراة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وبذلك، حافظت البرازيل على عرش كرة القدم العالمية، وأثبتت نضجها الفني وقدرتها على التعويض حتى في غياب أسطورتها بيليه، لتظل نسخة 1962 محفورة في الذاكرة كواحدة من أكثر البطولات درامية في تاريخ المونديال.





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 1962 المنتخب البرازيلي تشيلي غارينشا تاريخ كرة القدم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

من هو عبد المجيد تبون.. ثامن رئيس للجمهورية الجزائرية؟أعلنت السلطات الجزائرية، يوم الجمعة، انتخاب عبد المجيد تبون، رئيسا للبلاد، بعدما حصل على أربعة ملايين و950 ألف صوت، ليصبح بذلك، ثامن شخص يصل إلى هرم الجمهورية، منذ استقلال البلاد سنة 1962.

Read more »

آخرهم بن صالح.. 9 رؤساء حكموا الجزائر منذ الاستقلال (صور + فيديو)على امتداد خمسة وخمسين عاما من تاريخ الجزائر المستقلة (1962-2019)، عرفت البلاد تناوب 9 رؤساء على الحكم، كلهم من جيل الثورة.

Read more »

بذكرى ثورة سبتمبر.. آلاف اليمنيين يطالبون باستكمال تحرير تعزبذكرى ثورة سبتمبر.. آلاف اليمنيين يطالبون باستكمال تحرير تعز تلبية لدعوة السلطات الحكومة المحلية للاحتفاء بذكرى ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962

Read more »

ما الذي تبقى من الاستشراق؟أثار المفكر المرموق أنور عبد الملك في حينه (1962) موضوعاً مهماً، وهو يعرض لأزمة الاستشراق.

Read more »

قراءة جديدة في الثورة الجزائريةصدر عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات كتاب «دراسات في ثورة التحرير الجزائرية» (1954 - 1962).

Read more »

البرلمان الجزائري لبحث قانون يجرم الاستعمار الفرنسييبدأ البرلمان الجزائري، غداً الأحد، رسمياً، التحضير لقانون يجرم الاستعمار الفرنسي في البلاد (1830 - 1962).

Read more »