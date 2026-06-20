مونديال 2026: إثارة جديدة في الجولة الثانية

تتواصل الإثارة في مونديال 2026 مع انطلاق اليوم 10 من البطولة، حيث تتجه الأنظار إلى مواجهات مرتقبة قد تعيد رسم ملامح عدد من المجموعات وتمنح بعض المنتخبات فرصة مبكرة للتأهل لدور الـ32.

تتواصل الإثارة في مونديال 2026 مع انطلاق اليوم 10 من البطولة حيث تتجه الأنظار إلى مواجهات مرتقبة قد تعيد رسم ملامح عدد من ال مجموعات وتمنح بعض ال منتخبات فرصة مبكرة لل تأهل لدور الـ32.

وتستعد المجموعات المختلفة لمواجهاتها في الجولة الثانية، حيث تترقب كل طرف النتيجة التي ستعزز حظوظه في المنافسة على التأهل. وفي المجموعة السادسة، يصطدم المنتخب الهولندي بنظيره السويدي في قمة نارية تجمع فريقين يملكان أربع نقاط لكل منهما بعد بداية قوية في البطولة. أما المجموعة الخامسة، فتشهد مواجهة من العيار الثقيل بين ألمانيا وكوت ديفوار، حيث يسعى المانشافت إلى مواصلة عروضه الهجومية القوية بعد السباعية التاريخية في الجولة الأولى، بينما يأمل المنتخب الإيفواري في تحقيق مفاجأة تقربه من التأهل.

وكان اليوم التاسع شهد مواصلة منتخب كندا عروضه القوية، فيما خطف المغرب فوزا ثمينا على اسكتلندا، وفرضت البرازيل هيمنتها على هايتي بثلاثية نظيفة أكدت بها طموحاتها في المنافسة على اللقب. ومع دخول الجولة الثانية مراحلها الحاسمة، تزداد الحسابات تعقيدا، وتصبح كل نقطة وكل هدف أكثر أهمية في سباق التأهل نحو الأدوار الإقصائية





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مونديال 2026 جولة الثانية تأهل منتخبات مجموعات

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