موقف دبلوماسي أمريكي يتسائل حول مستقبل الزخم في المنطقة بعد توقيع مذكرة تفاهم حاسمة

في ظل توقيع مذكرة تفاهم بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب التي امتدت أشهرًا، يبرز النقاش حول دور الدبلوماسية الأمريكية والقدرة على تحقيق استقرار دقيق في منطقة الخليج. يتناول المقال نقداً للسياسات الدبلوماسية والتأثير الأوسع على تحالفات الولايات المتحدة، مع التركيز على عثرات السفراء وغيابها في دول الخليج وسط تصاعد التوتر. كما يستعرض آفاق الاتفاق الجريء في تلاشي الأبنية الدبلوماسية التقليدية وتشكيل نظام أزمات يتطلب حلولاً غير تقليدية وتعاوناً متعدد الأطراف.

مرّ أكثر من مئة يوم على اندلاع حرب كان يُفترض أن تستمر بضعة أيام فقط؛ حرب أظهرت خلال الأسابيع الأخيرة، مع تبادل الضربات بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، أن وقف إطلاق النار لم يكن نهاية للحرب بقدر ما كان اسماً مؤقتاً لوضع هش وقابل للانفجار.

لكن الولايات المتحدة وإيران أعلنتا الآن انتهاء الحرب بعد توقيع مذكرة تفاهم، وهي خطوة قد تشكّل، إذا نُفذت واستقرت، أول تحرك جدي لإخراج المنطقة من أزمة استمرت أكثر من ثلاثة أشهر. وعلى الرغم من إعلان الاتفاق، لا تزال السفن الحربية الأمريكية موجودة في الخليج، كما لم تتبدد بالكامل أجواء انعدام الثقة بين الأطراف. وخلال الأسابيع الماضية، تبادلت إيران وإسرائيل مراراً الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار، ولا يزال من غير الواضح كيف ستعمل آلية مراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم.

وبعد أشهر من الجمود والحرب وتصاعد التوتر، قد يمثّل الاتفاق الجديد نقطة تحوّل في الحرب. إلا أن كثيراً من المحللين لا يزالون ينظرون بحذر إلى فرص استمراره، في ضوء تاريخ دونالد ترامب في تبنّي مواقف متقلبة وغير قابلة للتنبؤ أحياناً.

لم تكن المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية سهلة على الغرب في أي وقت، لكن عدداً من الدبلوماسيين المخضرمين الذين تحدثوا إلى بي بي سي فارسي يقولون إن جهاز الدبلوماسية الأمريكية هو الذي جعل المهمة هذه المرة أكثر صعوبة منذ البداية، ووضع اقتصاد المنطقة والعالم وأمنهما في مواجهة أزمة خطيرة. ويقول هؤلاء الدبلوماسيون إن إدارة الأزمة لم تُجرِ كما ينبغي، ليس فقط بسبب سلوك طهران، بل أيضاً بسبب شغور مناصب السفراء الأمريكيين في منطقة الخليج، وغياب الدبلوماسيين ذوي الخبرة، وما تصفه بعض المصادر في وزارة الخارجية الأمريكية بأنه "مناخ من الخوف والصمت".

وعلى الرغم من أن مذكرة التفاهم تنهي الحرب، فإن تجربة الأشهر الماضية أظهرت أن أي رسالة يُساء فهمها، أو فرصة تُهدر، أو خطأ في الحسابات، يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الأزمة بسرعة في منطقة شديدة التوتر. وبحسب نظام تتبّع تعيينات السفراء التابع لرابطة موظفي السلك الدبلوماسي الأمريكي، لا يزال أكثر من نصف سفارات الولايات المتحدة البالغ عددها 195 سفارة حول العالم من دون سفير، رغم مرور عام ونصف على تولي دونالد ترامب الرئاسة.

وقرر دونالد ترامب خوض الحرب في خضم المفاوضات الدبلوماسية مع طهران، في وقت لم يكن لدى الولايات المتحدة سفراء إلا في دولتين فقط من بين سبع دول مجاورة لإيران، هما تركيا والبحرين. أما مناصب السفراء الأمريكيين في الكويت وقطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والعراق فكانت شاغرة، ما وضع قادة هذه الدول أمام وضع غير مسبوق في محاولاتهم للتواصل مع واشنطن.

كانت هذه الدول معرضة للنيران الإيرانية، لكنها اضطرت، لإيصال رسائلها إلى واشنطن، إما إلى الاعتماد على قنوات غير معتادة ودبلوماسية شخصية، أو إلى التعامل عبر دبلوماسيين أمريكيين أقل خبرة. وحتى باكستان، التي تتولى حالياً دور الوساطة في المفاوضات مع إيران، لا يوجد فيها سفير أمريكي. جون دينكلمن، الدبلوماسي المخضرم ورئيس رابطة موظفي السلك الدبلوماسي الأمريكي، توجّه شخصياً إلى المطار خلال الحرب على إيران لاستقبال الموظفين الذين أُجلوا من السفارات الأمريكية في المنطقة.

يرى كثير من المنتقدين أن الاتفاق النهائي لا يبدد المخاوف بشأن الطريقة التي أُديرت بها الحرب خلال الأشهر الأخيرة. وقال جون دينكلمان، رئيس رابطة موظفي السلك الدبلوماسي الأمريكي، لبي بي سي فارسي: "في أوقات الأزمات، لا يقتصر دور السفير على نقل الرسائل، بل يشمل أيضاً اتخاذ القرارات، وإطلاق التحذيرات، وحتى إدارة المخاطر التي قد تهدد حياة الموظفين.

فعندما تقول وزارة الدفاع الأمريكية إنها تريد شن هجوم، كان السفير الجيد، لو كان موجوداً، سيقول: أَجلوا موظفي، لأننا على وشك أن نتحول إلى منطقة حرب. لكننا، بدعوى عدم الكشف عن العملية، أبقينا الجميع في أماكنهم. وعندما يكون أسطول عسكري ضخم متمركزاً قبالة الساحل مباشرة ومستعداً للهجوم، يصبح إخفاء حقيقة أننا على شفا حرب أمراً مثيراً للسخرية".

من مكتبه المطل على مقر وزارة الخارجية الأمريكية، وصف جون دينكلمان مستقبل الجهاز الدبلوماسي الأمريكي بأنه يشبه "حادث قطار لا يمكنك أن تصرف نظرك عنه؛ إذ تصطدم العربات بعضها ببعض، واحدة تلو الأخرى، وتتحطم". وعلى الجانب الآخر من الشارع، ظلت وزارة الخارجية الأمريكية لعقود المركز الفكري لدبلوماسية أقوى دولة في العالم. لكن دينكلمان، وهو دبلوماسي أمريكي مخضرم، يرى أن مستقبل الدبلوماسية الأمريكية لا يبدو مشرقاً إذا استمر المسار الحالي.

وفي مثل هذا المستقبل، لن يعود حلفاء الولايات المتحدة التقليديون مصطفّين بقوة إلى جانبها، كما ستضعف التحالفات التي بُنيت وتعززت على مدى عقود، وأسهمت في تحويل الولايات المتحدة إلى قوة عالمية، وتفقد ثقلها السابق. وعندما يتزامن ذلك مع حرب إقليمية واسعة النطاق، تتشكل صورة تثير القلق. وقال دينكلمان: "هذا الوضع بالغ الخطورة، وهو يُدخلنا في حقبة مختلفة. وبمجرد ترسخ هذه الظروف، أعتقد أن استعادة ثقة الحلفاء ستكون بالغة الصعوبة بالنسبة إلى الولايات المتحدة".

إذ تشير تقارير إلى إقالة أو مغادرة مئات من موظفي السلك الدبلوماسي، وإلى ازدياد الطابع السياسي لعملية التعيينات، وتراجع حاد في فرص تقدم الدبلوماسيين المهنيين. ويرون أن النتيجة هي وزارة خارجية لم تصبح أصغر حجماً فحسب، بل أكثر حذراً وصمتاً وأقل تأثيراً أيضاً. وبحسب وكالة رويترز، أُقيل نحو ثلاثة آلاف موظف في وزارة الخارجية أو قبلوا عروضاً مالية لمغادرة وظائفهم، منذ بداية الولاية الثانية لدونالد ترامب في يناير/كانون الثاني 2025.

في ديسمبر/كانون الأول وحده، اتخذ وزير الخارجية ماركو روبيو خطوة غير مسبوقة باستدعاء 30 سفيراً أمريكياً إلى واشنطن. ومن وجهة نظر البيت الأبيض، فإن ما يصفه المنتقدون بأنه (تطهير سياسي) و(تفريغ لوزارة الخارجية من خبراتها) ليس سوى تصحيح لمسار جعل الوزارة مؤسسة مترهلة وبطيئة و"مفرطة في التسييس





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