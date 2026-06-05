موسم الرياض يرعى ثلاث حفلات لماجد المهندس في أميركا تزامنا مع كأس العالم

يحيي الفنان العراقي ماجد المهندس، تحت رعاية موسم الرياض، ثلاث حفلات غنائية في الولايات المتحدة خلال يونيو ويوليو، ضمن جولة فنية مصاحبة لكأس العالم، تهدف إلى تعزيز حضور الأغنية العربية في الفعاليات العالمية الكبرى وإسعاد الجاليات العربية في أميركا

يحيي الفنان العراقي ماجد المهندس ، تحت رعاية موسم الرياض ، ثلاث حفلات غنائية في الولايات المتحدة الأميركية خلال شهري يونيو ويوليو، ضمن جولة فنية تحمل شعار صوت الحب في كأس العالم .

تأتي هذه الحفلات بالتزامن مع بطولة كأس العالم التي تستضيفها أميركا، لتعكس الحضور المتنامي للأغنية العربية في الفعاليات العالمية الكبرى، وتمنح الجماهير العربية فرصة الاستمتاع بأمسيات فنية استثنائية في عدد من المدن الأميركية. وتنطلق الجولة يوم 25 يونيو في مدينة هيوستن بولاية تكساس على مسرح جورج براون كونفنشن سنتر، قبل أن ينتقل المهندس إلى مدينة تيميكولا بولاية كاليفورنيا يوم 3 يوليو لإحياء حفل على مسرح بيتشانغا كازينو ريزورت، فيما تختتم الجولة يوم 5 يوليو بحفل جماهيري في مدينة ديترويت على مسرح فوكس ثياتر.

ويقدم المهندس في هذه الحفلات باقة من أشهر أعماله التي حققت نجاحًا واسعًا في مختلف أنحاء العالم العربي، مثل أغاني يا راحلة وخليني وشويخات وغيرها. وتأتي هذه الجولة ضمن الفعاليات الفنية المصاحبة لكأس العالم، والتي تشمل عروضًا موسيقية وترفيهية متنوعة تستهدف الجماهير العالمية والعربية على حد سواء.

ويُعد ماجد المهندس من أبرز الفنانين العرب الذين نجحوا في بناء قاعدة جماهيرية واسعة على امتداد العالم العربي، مقدمًا خلال مسيرته الفنية عددًا من الأعمال التي حققت انتشارًا كبيرًا ورسخت مكانته كواحد من أهم نجوم الأغنية الخليجية والعربية. وقد نال المهندس العديد من الجوائز والتكريمات على مدار مشواره، منها جائزة أفضل مطرب خليجي في مهرجان جائزة الموسيقى العربية لأكثر من مرة.

وتواصل رعاية موسم الرياض لمثل هذه الفعاليات تعزيز حضور الفنون السعودية على الساحة الدولية، من خلال دعم الفعاليات النوعية التي تستهدف الجمهور العربي حول العالم، وتسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للترفيه وصناعة التجارب الفنية. ويعد موسم الرياض أحد أبرز مشاريع الترفيه في المملكة، حيث نظم منذ انطلاقه مئات الفعاليات والفعاليات الفنية والرياضية والثقافية، وجذب ملايين الزوار من داخل المملكة وخارجها.

ويمكن حجز تذاكر حفل هيوستن المقرر إقامته في 25 يونيو عبر منصة إيفينتي، فيما تتوفر تذاكر حفلتي تيميكولا وديترويت عبر منصة تيكت ماستر. ومن المنتظر أن تشهد الحفلات الثلاث حضورًا جماهيريًا كبيرًا، في ظل الشعبية الواسعة التي يحظى بها ماجد المهندس، وتزامن الجولة مع أجواء كأس العالم التي تستقطب جماهير من مختلف أنحاء العالم.

كما أن اختيار المدن الثلاث - هيوستن وتيميكولا وديترويت - يعكس التوزيع الجغرافي للجاليات العربية في الولايات المتحدة، حيث توجد تجمعات كبيرة من العرب والعراقيين في تكساس وكاليفورنيا وميشيغان. ويأتي هذا التحرك ضمن استراتيجية أكبر لتعزيز التبادل الثقافي بين المملكة والعالم، وتقديم الفن العربي بمعايير عالمية. وتشير التقديرات إلى أن الجولة ستسهم في تعزيز السياحة الثقافية والترفيهية، خاصة مع الإقبال المتوقع من الجاليات العربية والأميركيين المهتمين بالموسيقى العربية.

كما أن استخدام مسارح عالمية مثل مسرح فوكس في ديترويت، الذي يعد معلمًا تاريخيًا وثقافيًا، يضفي بُعدًا راقيًا على الحفلات ويجعلها تجربة فريدة. وتجدر الإشارة إلى أن ماجد المهندس ليس غريبًا عن الجولات العالمية، حيث سبق أن أحيا حفلات في أوروبا وأستراليا وكندا، لكن هذه الجولة تحمل خصوصية ارتباطها بكأس العالم ورعاية موسم الرياض، مما يعزز حضور الأغنية العربية في تظاهرات رياضية عالمية كبرى.

وبذلك، يثبت المهندس أنه واحد من أبرز سفراء الفن العربي في المحافل الدولية، ويسهم في نشر الثقافة العربية والإسلامية من خلال الموسيق





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