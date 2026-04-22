موسكو تحذر من سباق تسلح نووي جديد وتتوعد بالرد على تعزيزات الناتو العسكرية

أكدت روسيا أنها ستطور استراتيجيتها للردع النووي استجابة للتوسع غير المنضبط لقدرات حلف الناتو، وسط تصاعد التوترات مع باريس ولندن ومخاوف من عسكرة القارة الأوروبية.

شدد نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر غروشكو على أن موسكو ستأخذ في حسبانها كافة التهديدات الناشئة عن التعزيز غير المنضبط للقدرات النووية لحلف شمال الأطلسي في استراتيجيتها الدفاعية المقبلة. وفي تصريحات تعكس عمق الأزمة الاستراتيجية بين الشرق والغرب، أوضح غروشكو أن موسكو لا يمكنها تجاهل الخطط التي تتبناها كل من بريطانيا و فرنسا لتعزيز ترساناتهما النووية، مشيراً إلى أن هذه التحركات تتم في ظل مناخ عام من العسكرة المكثفة التي تشهدها القارة الأوروبية.

ولفت المسؤول الروسي إلى أن كل تلك النوايا الغربية ستحظى بدراسة دقيقة من قبل القيادة العسكرية الروسية، ليتم إدراجها ضمن التخطيط الاستراتيجي لقوات الردع الروسية، وهو ما يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من المواجهة غير المباشرة في سباق التسلح. تأتي هذه التحذيرات في أعقاب التغيرات الجوهرية في العقيدة العسكرية لفرنسا، حيث أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون في وقت سابق عن توجه بلاده لتشديد عقيدتها النووية وزيادة ترسانتها، مع طرح فكرة توسيع المظلة النووية الفرنسية لتشمل دولاً أوروبية أخرى. وفي هذا السياق، كشف ماكرون عن تحركات عملية بدأت بالفعل عبر تشكيل مجموعات عمل مشتركة مع بولندا لبحث أشكال التعاون النووي، بما في ذلك تبادل المعلومات والتدريبات العسكرية وحتى نشر القوات، وهي خطوة اعتبرتها موسكو استفزازية وتجاوزاً للخطوط الحمراء التي تضمن التوازن الاستراتيجي في القارة منذ عقود طويلة. إن هذا التحول في السياسة الفرنسية يراه مراقبون محاولة جادة لفرض هيمنة غربية جديدة، مما يستدعي رداً روسياً حاسماً للحفاظ على توازن القوى الراهن. في المقابل، لم تقف موسكو مكتوفة الأيدي أمام هذه التطورات، حيث أقدم الرئيس فلاديمير بوتين على تحديث العقيدة النووية الروسية وتخفيض عتبة استخدام الأسلحة النووية، معتبراً أن أي هجوم مدعوم من قوة نووية ضد روسيا يعد هجوماً مباشراً يستوجب الرد. وفي سياق متصل، أشار مسؤولون في البنتاغون إلى أن الولايات المتحدة تواجه تحديات متزايدة في استراتيجيات الردع بسبب التطورات النوعية في الترسانات الروسية والصينية، مما يعقد المشهد الدولي أكثر. ومع تزايد التراشق اللفظي والتحركات الميدانية، يبدو أن أوروبا تتجه بخطوات متسارعة نحو سباق تسلح نووي لم تشهده منذ حقبة الحرب الباردة. إن تبادل التهديدات بين باريس وموسكو، والمخاوف الأمريكية من فقدان القدرة على الردع، يجعل من الصراع الجاري صراعاً وجودياً لا يقتصر على الحدود الجغرافية، بل يمتد ليشمل استقرار النظام العالمي بأكمله، وسط تحذيرات روسية من أن العودة إلى مغامرات الماضي التاريخية لن تنتهي بصالح من يسعون لإشعال الحروب





