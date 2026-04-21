انتقدت الخارجية الروسية تشديد الاتحاد الأوروبي لقواعد التأشيرات واصفة إياها بالتمييزية، بينما حذرت موسكو من سباق التسلح النووي وكشفت عن تفوقها في الإنتاج الحربي.

في تصعيد لافت في لغة الخطاب الدبلوماسي بين موسكو وبروكسل، وجه نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر غروشكو، انتقادات لاذعة للقرارات الأخيرة التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بشأن تشديد قواعد منح تأشيرات الشنغن متعددة الدخول للمواطنين الروس. وأكد غروشكو في تصريحاته أن هذه الإجراءات لا تمثل مجرد قيود إدارية، بل هي تجسيد واضح للتمييز المنهجي على أساس الجنسية، معتبراً أن هذه السياسات تعكس جانباً مظلماً من ثقافة إلغاء كل ما هو روسي، والتي باتت تروج لها المؤسسات الأوروبية في الآونة الأخيرة بشكل علني.

وأوضح غروشكو أن ضحايا هذه القرارات ليسوا من النخب السياسية، بل هم المواطنون الروس البسطاء الذين يجدون أنفسهم محاصرين وسط معايير مزدوجة تتناقض مع الشعارات البراقة التي تتغنى بها بروكسل حول حرية الحركة والتقدم الحضاري، مشيراً إلى أن النفاق الأوروبي وصل إلى مستويات غير مسبوقة تضعف مصداقية القيم الديمقراطية التي يدعيها الاتحاد. وفي سياق متصل بملفات الأمن الدولي، حذر غروشكو من التوجهات المقلقة لبريطانيا وفرنسا في تعزيز قدراتهما النووية، معتبراً أن ذلك يغذي سباق تسلح جديداً يهدد الاستقرار العالمي ويتنافى بشكل مباشر مع روح ونصوص معاهدة عدم الانتشار النووي. وبالتوازي مع هذه التحذيرات السياسية، تواصل وزارة الدفاع الروسية استعراض قوتها العسكرية، حيث نفذت قاذفات Tu-22M3 بعيدة المدى مهام تدريبية روتينية فوق المياه المحايدة لبحر البلطيق، في خطوة يراها المحللون رسالة تذكير بقدرات الردع الروسية. وعلى صعيد متصل، شدد نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف على أن موسكو تتمسك بالتزامها بالموراتوريوم الخاص بالتجارب النووية، لكنها لن تتوانى عن اتخاذ خطوات مضادة إذا ما قامت الولايات المتحدة أو أي حليف لها بكسر هذا التوازن، مما يعكس حالة التأهب الاستراتيجي التي تعيشها موسكو في ظل الضغوط الدولية المتزايدة. وعلى مستوى التصنيع العسكري، كشفت البيانات الأخيرة عن فجوة صناعية ضخمة، حيث أظهرت التقديرات أن روسيا نجحت في مضاعفة إنتاجها من قذائف المدفعية بمقدار الضعف مقارنة بكافة دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، مع تفوق تقني وإنتاجي في مجال الصواريخ المجنحة بنسبة تصل إلى أربعة أضعاف. وفي خضم هذه التوترات، برزت قضايا تقنية وأمنية أخرى، حيث حذر مؤسس تطبيق تلغرام بافيل دوروف من أن سياسات الوصول المشفر للمحادثات التي قد تفرضها السلطات الفرنسية ستؤدي حتماً إلى تسريبات أمنية كارثية. وتزامناً مع ذلك، استدعت الخارجية الألمانية السفير الروسي في برلين احتجاجاً على نشر وزارة الدفاع الروسية قائمة بمصنعي المسيرات الموجهة لأوكرانيا، وهو ما يعكس اشتداد حدة الصراع الذي لم يعد يقتصر على الميادين العسكرية، بل امتد ليشمل حروب المعلومات والسياسات الدبلوماسية المعقدة





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

روسيا الاتحاد الأوروبي تأشيرة الشنغن السياسة الدولية التسلح النووي

United States Latest News, United States Headlines