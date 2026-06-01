موسكو تقدم مفهوماً للأمن الجماعي في الخليج وتدعو لعدم التصعيد بين واشنطن وطهران

نائب وزير الخارجية الروسي يعلن استعداد روسيا لعرض فكرة الأمن الجماعي في منطقة الخليج على الأطراف، ويحث الولايات المتحدة وإيران على تجنب المواجهة العسكرية، في ظل تصاعد إقليمي يشمل لبنان وغياب حلول للقضية الفلسطينية.

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف أن روسيا قد أنهت وضع مفهومها الخاص ب الأمن الجماعي في منطقة الخليج ، وهي الآن على استعداد لعرضه على الأطراف المعنية.

وأضاف أن روسيا لا تتقدم فقط بمساعدة عملية محتملة لتنفيذ اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، بل حسنت أيضاً مقترحها الأمني للمنطقة. وأكد ريابكوف أن بلاده تربطها علاقات إيجابية بجميع دول الخليج، ولديها خبرة تراكمية في التعاون، مما يوفر أساساً مستقراً للمضي قدماً في هذه المبادرة. كما ناشد الولايات المتحدة وإيران بالامتناع عن التصعيد وتجنب الانزلاق إلى مواجهة عسكرية جديدة.

وفي سياق متصل، وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار حول التطورات الإقليمية وجهود دعم الاستقرار. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار النفط بنسبة 5% بعد توقف فريق التفاوض الإيراني عن تبادل الرسائل مع الولايات المتحدة عبر الوسطاء على خلفية الهجمات الإسرائيلية على لبنان.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي غيورغي بوريسينكو أن الإدارة الأمريكية علقت فعلياً جهودها السلمية في الملف الفلسطيني، مشيراً إلى أن القضايا الجوهرية للتسوية في غزة بقيت بلا حل. كما اتهم بوريسينكو الولايات المتحدة وإسرائيل بمحاولة جر الدول العربية إلى مواجهة عسكرية مع إيران وإعاقة مسار التطبيع بين العرب وطهران. وزارة الخارجية الروسية بتجاوز الجيش الإسرائيلي حدود الرد المناسب ضد حزب الله، معرباً عن قلق روسيا من امتداد التصعيد إلى لبنان.

في تطور عسكري، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض صاروخين باليستيين إيرانيين كانا يستهدفان قواتها في الكويت. وعلى الصعيد اللبناني، أكد الرئيس جوزيف عون أن خيار التفاوض مع إسرائيل أقل خطراً من الحرب، مستذكراً ويلات الصراع السابق. وأعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جمال أبو عون، قائد فصيلة في حماس، خلال غارة في غزة.

بدورها، أكدت إيران أن وقف إطلاق النار مع الولايات المتحدة يشمل جميع الجبهات بما فيها لبنان،وأن أي اتفاق يتطلب قراراً من مجلس الأمن لنيل الغطاء القانوني، رغم عدم ثقتها في الالتزام الأمريكي. ووصف المتحدث إسماعيل بقائي وقف إطلاق النار في لبنان جزءاً لا يتجزأ من أي اتفاق لإنهاء الحرب. كما شدد مساعد وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على أن التعاون مع الإجراءات الإيرانية يصب في مصلحة السفن التجارية.

وفي موقف دولي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التعاون بين موسكو وبكين لا يستهدف دولاً أخرى ولا يضعف سيادة أي طرف. وكشفت مصادر موقع "أكسيوس" عن فشل آخر مساعي الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في لبنان، بينما توسع إسرائيل غزوها البري وتنتظر الضوء الأخضر لمهاجمة حزب الله في بيروت. وانتقد المتحدث الإيراني بقائي بيان الاتحاد الأوروبي الذي أدان إيران، واصفاً إياه بالنفاق. من جانبه، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ترغب حقاً في اتفاق جيد للجميع





روسيا الأمن الجماعي الخليج إيران الولايات المتحدة لبنان حماس حزب الله النفط الجامعة العربية

