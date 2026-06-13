أطلق الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها موسم صيف عسير 2026 تحت شعار السما أرضك، بدعم من وزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة، وبالشراكة مع المركز الوطني للفعاليات.

أطلق الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها موسم صيف عسير 2026 تحت شعار السما أرضك، بدعم من وزارة ال سياحة والهيئة السعودية لل سياحة ، وبالشراكة مع المركز الوطني للفعاليات ، بحسب بيان اليوم.

ويستهدف الموسم استقبال أكثر من 3 ملايين زائر من داخل المملكة وخارجها، إلى جانب 100 تجربة قابلة للحجز، في خطوة تعكس تنوع المنتج السياحي واتساع نطاق البرامج والأنشطة المقدمة للزوار. يأتي ذلك ضمن جهود تطوير القطاع السياحي بالمنطقة وتعزيز مكانتها كوجهةً سياحية عالمية على مدار العام، بما ينسجم مع إستراتيجية تطوير المنطقة ورؤية المملكة 2030. ويسهم الموسم في توفير نحو 3 آلاف فرصة عمل موسمية، بما يعزز الأثر الاقتصادي للقطاع السياحي ويدعم نمو الاقتصاد المحلي.

ويشهد الموسم عودة عدد من المواقع السياحية التي تقدم تجارب جديدة لزوار المنطقة، من أبرزها افتتاح مسرح طلال مداح بعد أعمال التطوير والترميم، وعودة سوق الثلاثاء التاريخي بعد إعادة تأهيله، بما يعزز حضوره بوصفه منصة ثقافية وتراثية وتجارية تحتضن الحرفيين والمنتجات المحلية. ويتضمن الموسم باقة من الفعاليات النوعية، تشمل مركز مغامرات هوساك، ومهرجان صوت أبها، ومنطقة مشجعي كأس العالم 2026، إلى جانب عدد من الحفلات الغنائية التي يقيمها نخبة من الفنانين، وبرامج ثقافية وفنية وترفيهية ورياضية وتجارب مخصصة للعائلات والزوار من مختلف الفئات.

وتتوزع فعاليات الموسم على عدد من محافظات المنطقة، مستفيدةً من التنوع الطبيعي والثقافي والتراثي الذي تزخر به عسير، بما يتيح للزوار فرصًا متعددة لاكتشاف القرى التراثية والقصور التاريخية والمسارات الجبلية والتجارب التفاعلية التي تعكس هوية المنطقة وإرثها الحضاري. وتواصل منطقة عسير تعزيز جاهزيتها لاستقبال الزوار من خلال مشروعات ضيافة جديدة تشهدها المنطقة خلال عام 2026 باستثمارات تتجاوز 444 مليون ريال، بما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للزوار وتعزيز نمو القطاع السياحي.

ويمثل موسم الصيف لهذا العام امتدادًا لمسار تنموي متكامل يهدف إلى تعزيز مكانة المنطقة كوجهةً سياحية مستدامة على مدار العام، عبر تطوير المنتجات والتجارب السياحية، وتحفيز الاستثمار، ورفع جودة الحياة، وتنمية الاقتصاد المحلي، بما يعزز تنافسية عسير على خريطة السياحة العالمية





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