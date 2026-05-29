تستعد شركة إنفينيتي وورد لإطلاق مودرن وورفير 4 في أكتوبر 2024، متضمنة حملة تقع في كوريا الجنوبية خلال افتراض اجتياح كوريا الشمالية. يسلط المقال الضوء على الجدl Academic حول تحويل نزاع غير محلول إلى لعبة، وردود الفعل الكورية المتباينة، والتغييرات التقنية في اللعبة، وcepc تهديدات بالسوق الكوري الجنوبي بسبب حساسية الموضوع.

أعلنت شركة إنفينيتي وورد عن الجزء الجديد من سلسلة كول أوف ديوتي ، وهو مودرن وورفير 4 ، المقرر إطلاقه في 23 أكتوبر 2024. تركز اللعبة على حملة single-player تقدم قصة خيالية لكنها مستوحاة من واقع سياسي حساس، حيث تدور الأحداث حول اجتياح كوريا شمالية لجارتها الجنوبية، ما ينعكس صراعاً لم يحلّ بعد.

يتبع اللاعبون دور مجندين كوريين جنوبيين عاديين يتحولون من مهام روتينية إلى مواجهة حرب شاملة، مع إمكانية اللعب مجدداً بالكابتن برايس الشخصية المحبوبة في السلسلة. يثير إطار القصة جدلاً أكاديمياً واجتماعياً، حيث تعتبر الدكتورة سارة سون، المحاضرة في الدراسات الكورية بجامعة شيفيلد، أن تحويل حرب فعليّة غير محلولة إلى لعبة ترفيهية قد يكون "مثيراً للجدل"، خاصة أنه يُجسّد صراعاً حياً في الثقافة الشعبية الكورية غالباً ما يُروى من منظور جنوبي.

في المقابل، استقبل بعض الكوريين هذا الإدراج بحماس، واصفينه بـ"اللحظة الرمزية" لوجود بلدهم في واحدة من أكبر سلاسل ألعاب الفيديو عالمياً. وأظهرت التفاعلات على وسائل التواصل الاجتماعي أن قرار جعل الجنود الكوريين الجنوبيين شخصيات رئيسية قابلة للعب، وليس مجرد خلفية، قد حظي بتقدير واسع.

من الناحية التقنية، ستصدر اللعبة على أجهزة الجيل الحالي من بلاي ستيشن وإكس بوكس، بالإضافة إلى الحواسيب الشخصية وجهاز نينتندو سويتش 2، مما يجعلها أول إصدار رئيسي من السلسلة لا يصل إلى أجهزة بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس 360. حقق الإعلان الترويجي حوالي 22 مليون مشاهدة خلال 24 ساعة فقط، ويتضمن مشاهد لمجموعة من المجندين الكوريين الجنوبيين الشبان الذين يتحولون فجأة إلى حرب شاملة بعد هجوم صاروخي. كما أن إنفينيتي وورد أكدت التزامها بالواقعية العسكرية التي اشتهرت بها السلسلة.

إلى جانب القصة، أعلنت الشركة عن تحديثات جوهرية في أسلوب اللعب، كتحسين آليات الحركة وجعل البيئات أكثر تفاعلاً، واستحداث أنماط لعب جماعي جديدة مثل فرونتلاينز وإعادة تصميم نمط دي إم زد المستوحى من الاستخراج. يبرز الجدل حول مدى واقعية تصوير الحروب في الألعاب، خاصة بعد مثل مودرن وورفير 2 حيث سمح "بدون روس" للاعبين بإطلاق النار على مدنيين، مما أثار نقاشات أخلاقية حول حدود الترفيه.

في هذا الإطار، يرى مؤلف كتاب "باور بلاي" جورج أوزبورن أن اختيار كوريا كخلفية سيكون تحت "تدقيق شديد" في كوريا الجنوبية، مستذكراً حظر لعبة "هوم فرونت" سابقاً لتصويرها كوريا موحدة تحت سيطرة الشمال. ويضيف أوزبورن أن الشركة ستكون محاطة بضرورة معالجة الصراع بحذر لتجنب ردود فعل سلبية أو صعوبات في التسويق محلياً.

من ناحية أخرى، تعكس ردود الفعل المتنوعة توازناً دقيقاً بين الترفيه والذوقية، حيث يرى البعض أن الألعاب يمكنها إثارة الاهتمام بالشؤون الدولية، بينما يحذر آخرون من تبسيط صراعات معقدة تحمل أثراً إنسانياً حقيقياً





