مودريتش يخضع لجراحة بعد كسر في الوجه.. وجوشوا يعود للرياض

تعرض لوكا مودريتش لإصابة خطيرة في مباراة ميلان ويوفنتوس، بينما يستعد أنتوني جوشوا للعودة إلى الحلبة في السعودية، وشتوتغارت ينافس على التأهل لدوري الأبطال.

تعرض النجم الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش ، لاعب وسط ميلان الإيطالي لكرة القدم، لإصابة خطيرة خلال مباراة فريقه ضد يوفنتوس ، حيث كسر عظم وجنته في اصطدام رأسي.

سيخضع مودريتش لعملية جراحية عاجلة خلال الساعات القليلة المقبلة، وفقًا لإعلان النادي اللومباردي. وقد سقط مودريتش أرضًا بعد التحام قوي مع مانويل لوكاتيلي، لاعب وسط يوفنتوس، وغادر الملعب وهو يضع ضمادة ثلج على وجهه. لم يحدد ميلان بعد المدة التي سيغيبها مودريتش عن الملاعب، خاصة وأنه انضم إلى الفريق في الصيف الماضي قادمًا من ريال مدريد بعقد لمدة عام واحد.

في سياق آخر، أكد سيموني إنزاغي، مدرب فريق الهلال، أنه لا يزال غير متأكد من موعد عودة المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي، الذي يعاني من إصابة في الفخذ. كما أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، عن عودة الملاكم البريطاني أنتوني جوشوا إلى الحلبة من خلال نزال بعنوان "ذا كومباك". بالإضافة إلى ذلك، تم طرح تذاكر عرض "دبليو دبليو إي – ليلة الأبطال" الذي سيقام في العاصمة الرياض.

جوشوا، الذي نجا مؤخرًا من حادث سير مروع، سيواجه الملاكم الألباني كريستيان برينغا في هذا النزال. وفي ألمانيا، يواجه فريق شتوتغارت تحديًا كبيرًا في سعيه للتأهل إلى المراكز الأربعة الأولى في الدوري الألماني لكرة القدم بعد تعادله 1/1 مع فيردر بريمن. يحتل شتوتغارت المركز الرابع بفارق خمس نقاط خلف لايبزيغ، لكنه يتقدم بفارق الأهداف على هوفنهايم. سيختتم شتوتغارت الموسم بمواجهة آينتراخت فرانكفورت، بالإضافة إلى مشاركته في نهائي كأس ألمانيا ضد بايرن ميونيخ، حامل اللقب.

على الرغم من التحديات، يظل المهاجم إرميدين ديميروفيتش متفائلاً بقدرة الفريق على تحقيق أهدافه، مؤكدًا أن الفريق يجيد خوض المباريات الكبيرة. كما أعرب المدير الفني سيباستيان هونيس عن مشاعره المختلطة بعد التعادل مع بريمن، مؤكدًا أن مصير الفريق لا يزال بأيديهم





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines