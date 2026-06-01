موجودات القطاع المصرفي السعودي ترتفع إلى 5.64 تريليون ريال بنمو سنوي 5.7%

ارتفع إجمالي موجودات القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية إلى 5.64 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2026، مسجلاً نمواً سنوياً بنسبة 5.73%، مدفوعاً بزيادة مطلوبات المصارف من القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات العامة غير المالية.

شهد القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية نمواً ملحوظاً في حجم موجوداته الإجمالية خلال الربع الأول من عام 2026، حيث بلغت 5.64 تريليون ريال، محققة زيادة سنوية قدرها 305.5 مليار ريال وبنسبة نمو 5.73% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

ويعود هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى زيادة مطلوبات المصارف تجاه القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات العامة غير المالية، وفقاً لأحدث بيانات البنك المركزي السعودي. وسجلت مطلوبات المصارف من القطاع الخاص أعلى زيادة بقيمة 221.2 مليار ريال وبنسبة 7.40% لترتفع من 2.988 تريليون ريال في الربع الأول من 2025 إلى 3.209 تريليون ريال في الربع الأول من 2026.

كما ارتفعت مطلوبات المصارف من الحكومة بمقدار 46.8 مليار ريال وبنسبة 7.64% لتصل إلى 659.4 مليار ريال، بينما حققت مطلوبات المصارف من المؤسسات العامة غير المالية أعلى معدل نمو بين المكونات الرئيسية بنسبة 17.11% وبقيمة 37.2 مليار ريال لتبلغ 254.5 مليار ريال. على صعيد الموجودات الأجنبية، ارتفعت موجودات البنك المركزي السعودي الأجنبية بمقدار 158.6 مليار ريال وبنسبة 9.81% لتبلغ 1.776 تريليون ريال.

في المقابل، توسع صافي الالتزامات الأجنبية للمصارف التجارية من سالب 104.1 مليار ريال إلى سالب 262.3 مليار ريال، بارتفاع 158.2 مليار ريال وبنسبة 151.93%، مما حد من الأثر الإيجابي لارتفاع موجودات البنك المركزي. ونتيجة لذلك، استقر صافي الموجودات الأجنبية الإجمالي عند مستوى 1.513 تريليون ريال تقريباً دون تغير يذكر، بزيادة طفيفة بلغت 414 مليون ريال فقط. ويعكس المسح النقدي، الذي يجمع بين بيانات البنك المركزي والمصارف التجارية، أهمية هذه المؤشرات في تقييم أوضاع السيولة والنقد في الاقتصاد السعودي.

يذكر أن هذا النمو في الموجودات المصرفية يأتي في ظل بيئة اقتصادية تشهد تحسناً في مؤشرات النشاط الاقتصادي، مع استمرار الجهود الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص في إطار رؤية المملكة 2030. كما يعكس الارتفاع في مطلوبات المصارف من الحكومة والمؤسسات العامة تزايد الإنفاق الحكومي والمشاريع التنموية، مما يدعم الطلب على التمويل المصرفي. وتسهم هذه التطورات في تعزيز استقرار القطاع المالي وقدرته على دعم النمو الاقتصادي المستدام





