موجة تسريح وظائف غير مسبوقة تضرب قطاع التكنولوجيا العالمي

بيانات حديثة تكشف عن تسريح عشرات الآلاف من الموظفين في شركات التكنولوجيا الكبرى، مدفوعة بتباطؤ النمو، والذكاء الاصطناعي، وإعادة الهيكلة.

في مشهد يبرز تحولاً عميقًا في صناعة التكنولوجيا، تكشف بيانات حديثة صادرة عن منصة Layoffs.fyi حتى 16 مارس 2026 عن موجة تسريح غير مسبوقة تضرب كبرى الشركات العالمية. شهدت هذه الفترة تخفيضات في الوظائف تجاوزت عشرات الآلاف، مما يشير إلى أبعد من مجرد أزمة عابرة. هذه الأرقام تعكس إعادة هيكلة جذرية في نماذج التشغيل، مدفوعة بشكل أساسي بتباطؤ النمو الاقتصادي المتزامن مع تسارع الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي .

هذا الواقع يضع سوق العمل التقني في مواجهة مرحلة جديدة تتسم بالصرامة والانتقائية المتزايدة، مع تغييرات هيكلية عميقة تؤثر على طبيعة الوظائف ومتطلباتها. تتصدر Amazon قائمة الشركات الأكثر تأثرًا بعمليات التسريح، حيث قامت بتسريح 30,184 موظفًا خلال عامي 2025 و2026. هذه الأرقام تعكس بوضوح استراتيجية الشركة لإعادة الهيكلة وتقليص الطبقات الإدارية، بالتوازي مع زيادة الاستثمار في المجالات ذات الأولوية الاستراتيجية، مثل التجارة الإلكترونية والخدمات السحابية. تأتي Intel في المرتبة الثانية من حيث حجم التسريحات، حيث قامت بتسريح 27,058 موظفًا، تليها Microsoft بـ15,347 وظيفة. تُظهر هذه الأرقام أن هذه الشركات الثلاث وحدها تستحوذ على حوالي 64% من إجمالي عمليات التسريح المدرجة في القائمة، مما يؤكد على تركز الأزمة داخل عمالقة القطاع التكنولوجي. تمتد قائمة الشركات المتأثرة بعمليات التسريح لتشمل أسماء بارزة أخرى مثل HP وMeta وSalesforce، بالإضافة إلى شركات أصغر نسبيًا، ولكنها تواجه ضغوطًا مماثلة، مثل Block Inc. وAutodesk. هذه الشركات تتخذ إجراءات مماثلة في سياق التحولات التكنولوجية والاقتصادية. بالإضافة إلى ذلك، تعكس هذه البيانات أن عمليات التسريح ليست مجرد إجراءات عشوائية، بل هي مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بحجم هذه الشركات وتأثيرها العالمي. عمليات التسريح التي قامت بها الشركات الثلاث الكبرى وحدها تمثل ما يقرب من ثلثي الإجمالي العام، مما يسلط الضوء على حجم إعادة الهيكلة الكبيرة التي تحدث داخل الشركات العملاقة مقارنة ببقية السوق. هذه الإجراءات لا تقتصر على معالجة تراجع الأداء المالي، بل ترتبط بتغييرات جوهرية في نماذج التشغيل. على سبيل المثال، ركزت Amazon على تبسيط العمليات وتسريع اتخاذ القرار، في حين ربطت Intel عمليات التسريح بخطة متعددة السنوات تهدف إلى توفير 10 مليارات دولار، كجزء من عملية إعادة هيكلة التكاليف. يلعب الذكاء الاصطناعي دورًا حاسمًا في هذه التحولات. أعلنت شركة Block عن تسريح آلاف الموظفين كجزء من إعادة تنظيم شاملة مدفوعة بالأتمتة، بهدف تقليل الاعتماد على القوى العاملة البشرية في العمليات التقليدية وتعزيز الاستثمار في التقنيات الذكية. هذه الإجراءات تأتي أيضًا في سياق تباطؤ النمو في قطاع التكنولوجيا بعد سنوات من التوسع السريع، مما دفع الشركات إلى التركيز على الربحية بدلًا من النمو بأي ثمن، بالإضافة إلى تأثير الضغوط الاقتصادية العالمية التي فرضت سياسات مالية أكثر تحفظًا. على الرغم من أن بعض الشركات، مثل Amazon، تواصل التوظيف في مجالات محددة، فإن الصورة العامة تشير إلى إعادة توزيع للوظائف بدلًا من اختفائها بالكامل. يتم الاستغناء عن بعض الأدوار التقليدية مقابل خلق فرص عمل جديدة في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات. تشير الاتجاهات الحالية إلى أن موجة التسريحات قد تستمر بشكل انتقائي خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار الشركات في إعادة هيكلة عملياتها لمواكبة التحول الرقمي المتسارع، مما يجعل سوق العمل التقني أكثر تنافسية وتعقيدًا





