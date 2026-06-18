موجة مضاربة قوية على النحاس بفضل التحول الطاقي والذكاء الاصطناعي

تواصل أسعار النحاس جذب المستثمرين رغم تراجعها عن ذروة يناير، مدفوعة بأهمية النحاس في التحول الطاقي والذكاء الاصطناعي، مع تركيز الصناديق والمستثمرين الأفراد على العقود الآجلة والخيارات في بورصتي شيكاغو ولندن.

شهدت أسعار ال نحاس تقلبات حادة في الأشهر الأخيرة، حيث اندفعت إلى مستويات قياسية في يناير مدفوعة بموجة مضاربة قوية، ورغم تراجعها النسبي لاحقًا، فإنها لا تزال تحتفظ بزخم صعودي.

يجذب النحاس المستثمرين من المؤسسات والأفراد على حد سواء، نظرًا لأهميته الإستراتيجية في مجالين حيويين هما التحول الطاقي والذكاء الاصطناعي. فالنحاس عنصر أساسي في تقنيات الطاقة المتجددة مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، كما أنه ضروري لتطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي وشبكات نقل البيانات عالية السرعة. هذا التوجه الهيكلي جعل النحاس معدنًا لا غنى عنه في الاقتصاد المستقبلي، مما زاد من جاذبيته كأصل استثماري.

تقوم الصناديق الاستثمارية ببناء مراكز شراء جديدة على عقد النحاس الرئيسي في بورصة شيكاغو التجارية (CME)، بينما يظل المستثمرون الأفراد نشطين للغاية في المنتجات الأصغر حجمًا. وقد أدى التهديد بفرض رسوم جمركية أمريكية على واردات النحاس المكرر إلى رفع سعر النحاس في بورصة شيكاغو فوق مستويات بورصة لندن للمعادن (LME)، مما عزز مكانة النحاس كمعدن حيوي وزاد من حدة المضاربة.

في بورصة شيكاغو، قلص مديرو الأموال مراكزهم الشرائية خلال تراجع الأسعار في مارس، لكنهم سرعان ما عادوا للدخول مع الارتفاع اللاحق. قفز صافي المراكز الشرائية الجماعية من أدنى مستوى له في مارس عند 35,802 عقدًا إلى 77,131 عقدًا في بداية يونيو، وهو أعلى مستوى من التزام المستثمرين بالارتفاع منذ أوائل 2021.

ثم انخفض صافي المراكز قليلاً إلى 71,127 عقدًا، ولكن الملاحظ أن التحولات الحالية مدفوعة إلى حد كبير بالمضاربين على ارتفاع الأسعار، حيث لم يتبق سوى عدد قليل جدًا من المضاربين على الانخفاض. حافظت مراكز البيع لدى الصناديق على مستويات منخفضة تاريخيًا دون مستوى 20,000 عقد منذ منتصف العام الماضي. ويهيمن على عقد النحاس القياسي في بورصة شيكاغو صناديق الاستثمار الخوارزمية التي تستفيد من إشارات الزخم، وما لم ينعكس اتجاه ارتفاع الأسعار، فستبقى هذه الصناديق في مراكز شرائية.

أما في بورصة لندن للمعادن، فتعكس مراكز الصناديق الاستثمارية الوضع نفسه وإن كان أقل وضوحًا. تعافى صافي الاستثمار منذ مارس لكنه لا يزال متواضعًا عند 34,918 عقدًا مقارنة بالنصف الثاني من العام الماضي، عندما تجاوزت رهانات الصعود الجماعية 60,000 عقد. بينما عاد سعر النحاس في بورصة شيكاغو مرتين إلى ذروته في يناير بفضل التكهنات حول الرسوم الجمركية، ظل سوق لندن متذبذبًا عند مستوى أقل بنحو 800 دولار من أعلى مستوى له في يناير البالغ 14,527.50 دولارًا للطن.

لكن سوق الخيارات يرسم صورة مختلفة تمامًا: حتى يوم الجمعة 12 يونيو، بلغ إجمالي حجم التداول المفتوح لخيارات الشراء حتى ديسمبر ما يقارب 112,000 عقد، مقارنة بـ 52,000 عقد فقط لخيارات البيع. وتتركز الرهانات الصعودية على سعري تنفيذ 15,500 دولار و17,000 دولار للطن في سبتمبر، وهو ما يمثل مركزًا إجماليًا يعادل أكثر من 850,000 طن من النحاس.

بل إن بعض التوقعات أكثر تفاؤلاً، مع وجود مراكز مفتوحة لخيارات شراء بأسعار تصل إلى 20,000 دولار للطن في ديسمبر، وحتى حزمة عقود خيارات شراء بسعر تنفيذ 25,000 دولار للطن. هذا التفاؤل الكبير يعكس إيمان المستثمرين بأن النحاس سيستفيد من التحول الهيكلي في الاقتصاد العالمي، رغم أن الوضع الحالي للعرض والطلب لا يدعم هذه الأسعار بالكامل.

ويقدر محللو سيتي أن الصناديق اشترت نحو 1.5 مليون طن من النحاس في 2020، مستوعبة فائضًا ماديًا قدره 500,000 طن من إغلاقات كوفيد، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار. ويبدو أنهم يكررون هذا النهج هذا العام، حيث يسعرون النحاس بناءً على خصائصه الهيكلية المستقبلية بدلاً من الواقع الحالي الأكثر تعقيدًا





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