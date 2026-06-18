موجة حر شديدة تهدد فرنسا: إلغاء رحلات القطارات وتعديل الدراسة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية بلوغ درجات الحرارة 40 درجة مئوية في باريس وسائر أنحاء فرنسا خلال الأيام القليلة المقبلة، ما أدى إلى تعديل أو تعليق الدراسة في عدد من المدارس.

اجتاحت موجة حر جديدة معظم أنحاء فرنسا ، ما أدى إلى إلغاء عشرات رحلات القطارات وتعديل أو تعليق الدراسة في عدد من المدارس، فيما رُفع مستوى الإنذار إلى البرتقالي في ربع البلاد بما فيها باريس.

هيئة الأرصاد تتوقع بلوغ الحرارة 40 درجة مئوية الأحد أو الاثنين. اجتاحت موجة حر شديدة معظم أنحاء فرنسا، مما أسفر عن إلغاء عشرات رحلات القطارات وتعديل ساعات الدراسة في عدد من المدارس أو تعليق الصفوف بالكامل، في ظل توقعات بأن تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتُعدّ هذه الموجة الثانية التي تضرب فرنسا خلال عام 2026، إذ شهد الشهر الماضي ارتفاعاً قياسياً في درجات الحرارة طال نصف مناطق البلاد، وذلك قبل أن يبدأ فصل الصيف رسمياً يوم الأحد المقبل. وأعلنت السلطات مستوى إنذار برتقالي - وهو ثاني أعلى مستوى تحذيري - في ربع مناطق البلاد، بما فيها العاصمة باريس، داعيةً السكان إلى توخي الحذر الشديد والإكثار من شرب الماء.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية ميتيو فرانس بأن موجة الحر ستتواصل خلال الأسبوع المقبل لتبلغ ذروتها يومي الأحد أو الاثنين، حين قد تصل درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية في باريس وسائر أنحاء البلاد. ويُرجح أن يفاقم الانقلاب الصيفي يوم الأحد - وهو أطول أيام السنة - من حدة الحرارة، بفعل سطوع الشمس لساعات أطول من المعتاد.

وفي هذا السياق، يتجهز رؤساء بلديات عدة مدن إلى اتخاذ قرارات بتعليق الدراسة في المدارس التي لا تزال تفتقر إلى التجهيزات الكافية للتعامل مع الحر الشديد، فيما أعلنت عدة مدارس تعديلات في ساعات الدراسة اعتباراً من بعد ظهر الخميس، وفق ما أفادت به السلطات الأكاديمية والنقابات. وفي باريس، عدلت نحو عشر مدارس ترتيباتها ليومي الخميس والجمعة تحسباً للارتفاع الحاد في درجات الحرارة





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موجة حر فرنسا إلغاء رحلات القطارات تعديل الدراسة هيئة الأرصاد الجوية

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