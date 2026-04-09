موتورولا تطلق هاتفاً جديداً ينافس هواتف الفئة العليا من سامسونغ

أعلنت موتورولا عن هاتفها الجديد الذي يتميز بقلم ذكي وشاشة AMOLED وبطارية قوية، وينافس هواتف الفئة العليا من سامسونغ. الجهاز الجديد يجمع بين الأداء المتفوق والتصميم المتين، مع ميزات متقدمة مثل مقاومة الماء والصدمات، ونظام كاميرات متطور، وتشكيلة متنوعة من خيارات الاتصال.

أعلنت موتورولا عن أحدث هواتفها الذكية، الذي يمثل منافساً قوياً لهواتف الفئة العليا من سامسونغ . يأتي هذا الجهاز الجديد مزوداً بقلم ذكي يتيح للمستخدمين الكتابة والرسم على الشاشة، بالإضافة إلى التحكم في التطبيقات بسهولة. يتميز الهاتف بتصميم متين مقاوم للماء والغبار وفقاً لمعياري IP68/IP69، كما أنه مصمم ليتحمل الصدمات وفقاً لمعيار MIL-STD-810H، مما يضمن متانة فائقة في مختلف الظروف. بأبعاده (162.2/74.8/8.3) ملم ووزنه البالغ 192 غراماً، يجمع الهاتف بين الأناقة والراحة في الاستخدام اليومي.

شاشة الهاتف من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة توفر تجربة مشاهدة مذهلة. بدقة عرض تبلغ (1220/2712) بكسل، ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز، وكثافة بكسلات تبلغ 444 بكسل/بوصة تقريباً، تضمن الشاشة عرضاً واضحاً وسلساً. يبلغ سطوع الشاشة 5000 nits، مما يوفر رؤية ممتازة حتى في ضوء الشمس المباشر، وتحميها طبقة من زجاج Corning Gorilla Glass 3 المقاوم للصدمات والخدوش، مما يعزز من متانتها ويضمن حماية الشاشة من التلف. يعمل الهاتف بنظام التشغيل 'أندرويد-16' القابل للتحديث، مما يضمن حصول المستخدمين على أحدث الميزات والتحسينات الأمنية. يعتمد الجهاز على معالج Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 القوي، ومعالج رسوميات Adreno 710، مما يوفر أداءً سريعاً وسلساً في جميع المهام، سواء كانت تصفح الإنترنت، أو تشغيل التطبيقات، أو ممارسة الألعاب. يأتي الهاتف بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 غيغابايت، مما يضمن سلاسة في تعدد المهام. يتوفر الجهاز بخيارات تخزين داخلية 128/256 غيغابايت، مع إمكانية توسيع الذاكرة عبر شرائح microSDXC، مما يتيح للمستخدمين تخزين كميات كبيرة من البيانات والتطبيقات. يمثل هذا الهاتف إضافة قوية إلى سوق أجهزة أندرويد، منافساً للهواتف الرائدة الأخرى. \يعتمد الهاتف على نظام كاميرات متطور لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو بجودة عالية. تتكون الكاميرا الأساسية من عدستين بدقة (50+13) ميغابكسل، إحداهما عدسة ultrawide لالتقاط صور واسعة الزاوية. تدعم الكاميرا الأساسية تسجيل مقاطع فيديو بجودة 4K، مما يتيح للمستخدمين توثيق لحظاتهم بجودة عالية الوضوح. أما الكاميرا الأمامية، فتأتي بدقة 32 ميغابكسل، وهي قادرة أيضاً على تسجيل مقاطع فيديو بجودة 4K، مما يوفر تجربة ممتازة لالتقاط صور السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو. يوفر الهاتف مجموعة متنوعة من خيارات الاتصال والميزات الإضافية. يدعم الهاتف شريحتي Nano-SIM وتقنية eSIM للاتصال بالشبكات الخلوية، مما يتيح للمستخدمين الاستفادة من خطوط هاتف متعددة. يشتمل الهاتف على منفذ USB Type-C 2.0 للشحن ونقل البيانات، وشريحة NFC للدفع اللاتلامسي والتوصيل السهل بالأجهزة الأخرى. يتميز الهاتف أيضاً بماسح لبصمات الأصابع مدمج في الشاشة، مما يوفر أماناً إضافياً وسهولة في الوصول إلى الجهاز. يعمل الهاتف ببطارية بسعة 5200 ميلي أمبير، مما يوفر عمر بطارية طويل يدوم طوال اليوم. يدعم الهاتف الشحن السلكي السريع باستطاعة 68 واط، مما يسمح للمستخدمين بشحن هواتفهم بسرعة فائقة، بالإضافة إلى ذلك، يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي باستطاعة 15 واط، مما يوفر خياراً إضافياً للشحن المريح. \بالإضافة إلى إعلان موتورولا، شهدت الساحة التكنولوجية أيضاً إعلانات أخرى مهمة. كشفت شركة DJI عن مسيّرات جديدة لعشاق التصوير، مما يوفر لهم أدوات متطورة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو من الجو. أطلقت شركة Itel هاتفا عمليا بسعر منافس، مستهدفةً شريحة معينة من المستهلكين الذين يبحثون عن أداء جيد بسعر معقول. أعلنت Lenovo عن واحد من أفضل الحواسب اللوحية المخصصة لمحبي الألعاب، مما يوفر تجربة لعب غامرة وقوية. عززت Cubot مواقعها في أسواق الأجهزة الذكية بساعة مميزة، مما يبرز التزامها بتقديم منتجات مبتكرة وعالية الجودة. على صعيد الأحداث العالمية، تتواصل التطورات في اليوم الـ40 من الحرب، مع الإشارة إلى انفراجة محتملة في اللحظات الأخيرة بين واشنطن وطهران. بالإضافة إلى ذلك، صرحت 'بي بي إس' نقلاً عن ترامب أن لبنان لم يدرج ضمن الصفقة بسبب حزب الله، مع التأكيد على أن هذا قتال منفصل سيتم التعامل معه أيضاً. هذه الأحداث المتنوعة تعكس ديناميكية سوق التكنولوجيا والأحداث العالمية، وتوفر للمستهلكين مجموعة واسعة من الخيارات والتجارب





