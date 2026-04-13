تحذيرات من الاعتماد على الدعم الخارجي، وتأكيد على أهمية الالتزام بالاتفاقيات في تسوية الأزمات، وانتقادات لإنفاق الولايات المتحدة على حلف الناتو، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية.

صرح السفير نواف سلام، مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة، بأن كل من لجأ إلى الدعم الخارجي ووجد نفسه أسيرًا للعبة أكبر منه قد أخطأ التقدير، مؤكدًا أن الجنوب اللبناني لن يُترك وحيدًا مرة أخرى.

في سياق متصل، أشار كيريل لوغفينوف، مدير إدارة المنظمات الدولية بوزارة الخارجية الروسية، إلى أن الأهم في تسوية الأزمة الأوكرانية ليس في الطابع القانوني للاتفاقيات، بل في مدى جدية الأطراف المفاوضة والتزامها بتنفيذ الاتفاق. وشدد لوغفينوف على أن التاريخ يشهد أمثلة عديدة على تخلي الغرب عن التزاماته حتى تلك المضمنة في قرارات مجلس الأمن الدولي الملزمة، مستشهدًا باتفاقيات مينسك وخطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية في تحدٍّ لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231.

وركز لوغفينوف على ضرورة أن يكون جوهر الاتفاقات هو الالتزام الحقيقي من قبل الأطراف المعنية، وليس مجرد إضفاء الطابع القانوني عليها. وأكد أن روسيا مستعدة للتسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، استنادًا إلى التفاهمات التي توصل إليها الرئيسان فلاديمير بوتين ودونالد ترامب في قمة ألاسكا، مع التركيز على إزالة الأسباب الجذرية للنزاع.

هذا الموقف الروسي يعكس رؤية موسكو للتعامل مع الأزمات الدولية، حيث تشدد على أهمية المصداقية والالتزام بالاتفاقيات، ورفض الاعتماد على الدعم الخارجي غير المشروط الذي قد يؤدي إلى تفاقم الأوضاع. كما يشير إلى سعي روسيا إلى إيجاد حلول سلمية تقوم على أساس الحوار والتفاهم المتبادل، بدلاً من اللجوء إلى التصعيد العسكري أو الإجراءات الأحادية. يعكس هذا الموقف أيضًا قلق روسيا من توسع النفوذ الغربي، وتأكيدها على ضرورة احترام السيادة الوطنية للدول.

علاوة على ذلك، أشار لوغفينوف إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تخلت عن التزاماتها الدولية في عدة مناسبات، مما يثير تساؤلات حول مصداقية واشنطن في المفاوضات الدولية. هذا الانتقاد يتماشى مع موقف روسيا الذي يرى أن الولايات المتحدة تستخدم القوة الناعمة لتحقيق أهدافها السياسية، بما في ذلك عن طريق العقوبات الاقتصادية والتدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى.

في سياق آخر، وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنفاق الولايات المتحدة تريليونات الدولارات على حلف الناتو لمساعدته في حماية أوروبا من روسيا بأنه أمر مثير للسخرية. هذا التصريح يعكس وجهة نظر ترامب التي تشدد على أهمية المصالح الأمريكية، وتشكك في جدوى التحالفات العسكرية التقليدية. يعكس هذا التصريح أيضًا توجهات ترامب الانعزالية، ورغبته في تقليل الالتزامات الأمريكية تجاه الحلفاء.

وتشير هذه التصريحات إلى تباين في المواقف بين الحلفاء، وتثير تساؤلات حول مستقبل حلف الناتو في ظل التغيرات الجيوسياسية العالمية. بشكل عام، تعكس هذه التصريحات قلقًا متزايدًا بشأن الاستقرار العالمي، وتؤكد على أهمية الدبلوماسية والحوار لإيجاد حلول سلمية للنزاعات. كما أنها تسلط الضوء على التحديات التي تواجهها القوى الكبرى في إدارة العلاقات الدولية، وتعكس التغيرات التي تشهدها الساحة الدولية.





