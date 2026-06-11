موان يعلن عن قائمة الشركات المتقدمة للمشاركة في مشروع تطوير المنصة الرقمية لإدارة النفايات في السعودية

موان، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق البيئة، والمركز الوطني للتخصيص، أعلن عن قائمة الشركات التي أبدت رغبتها في المشاركة في مشروع تطوير وتشغيل المنصة الرقمية الوطنية لإدارة النفايات في السعودية. شهد المشروع إقبالاً واسعاً من المستثمرين والشركات المحلية والدولية، حيث أبدت 123 شركة رغبتها في المنافسة على المشروع، من بينها 101 شركة سعودية و22 شركة أجنبية. وتوزعت الشركات المهتمة بالمشاركة على عدد من القطاعات المتخصصة، شملت 48 شركة في مجال تقنية المعلومات والتحول الرقمي، و21 شركة في قطاع البيئة وإدارة النفايات والاستدامة، و18 شركة في مجال الاستشارات، و11 شركة في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى 9 شركات في الاستثمار وتطوير الأعمال، و7 شركات في المقاولات والتشغيل والصيانة، و5 شركات في الخدمات التجارية، و4 شركات في القطاع الصناعي والتصنيع.، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير وتشغيل الحلول الرقمية الداعمة للقطاع.

موان) بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة، وصندوق البيئة، والمركز الوطني للتخصيص، عن قائمة الشركات التي قدمت إبداء الرغبة للمشاركة في مشروع تطوير وتشغيل المنصة الرقمية الوطنية لإدارة النفايات، في خطوة تعكس الاهتمام المتزايد من القطاع الخاص بالمشروعات الرقمية والبيئية في المملكة.

شهد المشروع إقبالاً واسعاً من المستثمرين والشركات المحلية والدولية، حيث أبدت 123 شركة رغبتها في المنافسة على المشروع، من بينها 101 شركة سعودية و22 شركة أجنبية، ما يعكس جاذبية المشروع وأهميته في دعم التحول الرقمي لقطاع إدارة النفايات وتعزيز كفاءة الخدمات البيئية. وتوزعت الشركات المهتمة بالمشاركة على عدد من القطاعات المتخصصة، شملت 48 شركة في مجال تقنية المعلومات والتحول الرقمي، و21 شركة في قطاع البيئة وإدارة النفايات والاستدامة، و18 شركة في مجال الاستشارات، و11 شركة في قطاع الاتصالات والبنية التحتية الرقمية، إضافة إلى 9 شركات في الاستثمار وتطوير الأعمال، و7 شركات في المقاولات والتشغيل والصيانة، و5 شركات في الخدمات التجارية، و4 شركات في القطاع الصناعي والتصنيع.

، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات التشغيلية، وتحسين مستوى الخدمات، وتعزيز الاستدامة البيئية، إلى جانب تمكين القطاع الخاص من المشاركة في تطوير وتشغيل الحلول الرقمية الداعمة للقطاع. يعد مشروع المنصة الرقمية الوطنية لإدارة النفايات أحد المشاريع الاستراتيجية التي تستهدف تعزيز التحول الرقمي في القطاع البيئي، ودعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 الرامية إلى رفع جودة الحياة وتحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية





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Infrastructure Digitalization Sustainability E-Waste Waste Management

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