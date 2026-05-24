موانئ السعودية وكيو السعودية التجارية توقعان اتفاقية استراتيجية لتعزيز الأمن الغذائي وتطوير القطاع اللوجستي

تعاون استراتيجي بين الهيئة العامة للموانئ وشركة كيو السعودية لتطوير حلول لوجستية متكاملة تهدف إلى دعم سلاسل الإمداد وتعزيز الأمن الغذائي الوطني تماشياً مع رؤية 2030.

شهدت العاصمة الرياض خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز البنية التحتية اللوجستية في المملكة العربية السعودية، حيث أبرمت الهيئة العامة للموانئ، المعروفة بـ موانئ، اتفاقية تعاون موسعة مع شركة كيو السعودية التجارية.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الدولة الحثيث لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، والتي تضع في أولوياتها تحويل السعودية إلى منصة لوجستية عالمية تربط القارات الثلاث. تهدف هذه المذكرة إلى خلق تكامل فعال بين الجهات التنظيمية والقطاع الخاص لتطوير حلول لوجستية مبتكرة وشاملة، تضمن تدفق السلع والخدمات بكفاءة عالية، مما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة سرعة الاستجابة لمتطلبات السوق المحلي والدولي، وتعزيز مكانة المملكة كمركز جذب للاستثمارات العالمية في مجال النقل والخدمات المساندة.

وفيما يتعلق بالأمن الغذائي، فإن هذا التعاون يركز بشكل أساسي على تطوير قدرات الموانئ السعودية في التعامل مع السلع الغذائية الأساسية، وخاصة الحبوب والمواد التموينية التي تمثل ركيزة أساسية لاستقرار المعيشة. تسعى المذكرة إلى تحسين عمليات المناولة والتخزين من خلال إدخال تقنيات حديثة تضمن الحفاظ على جودة المنتجات وتقليل الفاقد، بالإضافة إلى تطوير منظومة توزيع متطورة تصل إلى كافة مناطق المملكة بسرعة ويسر.

إن التركيز على توفير وسائل النقل الزراعي المتخصصة يعكس إدراك الطرفين لأهمية التكامل بين الميناء ووسائل النقل البري لضمان وصول المواد الخام والمنتجات الغذائية من نقاط الوصول إلى المستهلك النهائي دون عوائق، وهو ما يعزز من استدامة سلاسل الإمداد الوطنية ويجعلها أكثر صموداً في مواجهة الأزمات العالمية وتقلبات الأسواق، بما يضمن توفر السلع الأساسية بأسعار مستقرة وبجودة عالية. من جانب آخر، تفتح هذه المذكرة آفاقاً واسعة للاستثمار في البنية التحتية اللوجستية، حيث اتفق الطرفان على دراسة الفرص المتاحة لإنشاء مراكز لوجستية متطورة مجهزة بأحدث التقنيات العالمية.

تشمل هذه الدراسات تطوير خدمات إعادة التصدير، مما يسمح للمملكة بأن تصبح مركزاً لإعادة توزيع السلع الغذائية في المنطقة، وهو ما يضيف قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويزيد من الإيرادات غير النفطية. كما تتضمن المبادرات البحث في سبل تحسين خدمات التخزين المبرد والجاف، وتطوير أنظمة رقمية لمتابعة الشحنات لحظياً، مما يرفع من مستوى الشفافية والكفاءة في العمليات التشغيلية.

إن هذا التوجه نحو الاستثمار في المرافق اللوجستية ليس مجرد تطوير إنشائي، بل هو تحول استراتيجي نحو تبني نموذج اقتصادي يعتمد على القيمة المضافة والابتكار في إدارة الخدمات اللوجستية، مما يسهم في خفض زمن التخليص الجمركي وتسريع وتيرة العمليات التجارية. وعلى صعيد التنسيق الفني، تضمنت الاتفاقية بنوداً تفصيلية لتبادل الخبرات والمعلومات والرؤى التشغيلية بين موانئ وشركة كيو السعودية التجارية، مع الالتزام التام بالأنظمة والإجراءات المتبعة في المملكة.

وقد تم توقيع هذه المذكرة من قبل رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سليمان المزروع، والرئيس التنفيذي لشركة كيو السعودية عبدالله قرنبيش، بحضور نخبة من المسؤولين والخبراء في القطاعين البحري والتجاري. ويمثل هذا التوقيع تجسيداً لروح الشراكة بين القطاع العام والخاص، حيث تسعى موانئ من خلال هذه الشراكات إلى رفع جاهزية الموانئ السعودية للتعامل مع التحديات التجارية المتغيرة، وتعزيز تنافسية القطاع البحري السعودي على الخارطة العالمية.

إن هذه الجهود المتكاملة ستؤدي بلا شك إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستوردين والمصدرين، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة تساهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي المستدام وتأمين احتياجات المملكة الغذائية بكفاءة واقتدار في المستقبل المنظور





موانئ السعودية الأمن الغذائي رؤية 2030 سلاسل الإمداد الخدمات اللوجستية

