مواطنون مصريون يؤجلون مشترياتهم انتظاراً لاستقرار سعر الدولار

تأجيل المصريين لمشترياتهم بسبب تذبذب سعر الدولار وارتفاع الأسعار، وتوقعات باستمرار عدم الاستقرار في السوق.

تأجيل ال مصر يين ل مشتريات هم يعكس حالة من التردد والقلق تسيطر على المستهلكين في ظل تذبذب سعر الدولار وارتفاع الأسعار . فقد قررت ال مصر ية حبيبة أحمد تأجيل شراء الأجهزة الكهربائية لمنزل الزوجية لعدة أشهر، أملاً في انخفاض الأسعار ، مشيرة إلى ارتفاع أسعار الثلاجات والغسالات بنسبة 30% خلال شهر واحد.

وهي لا ترغب في اللجوء إلى ماركات أقل جودة لتعويض الفارق في الأسعار، لكنها في الوقت نفسه تضع خطة بديلة للشراء بالتقسيط إذا لم تنخفض الأسعار. هذا التردد ليس حالة فردية، بل يعكس واقعاً يعيشه العديد من المصريين الذين يراقبون عن كثب تحركات سعر صرف الجنيه أمام الدولار. فقد شهد سعر الدولار صعوداً خلال الحرب الإيرانية، ثم تراجعاً بعد الهدنة، لكنه لا يزال يعاني من عدم الاستقرار، حيث شهد الأسبوع الماضي هبوطاً وارتفاعاً طفيفاً.

الخبراء الاقتصاديون يرون أن الفترة الحالية قد تكون أفضل من الفترات المقبلة، لكنهم لا يتوقعون تراجعاً في الأسعار، بل على العكس، يرون أنها قد ترتفع إذا عاود الدولار الارتفاع. ويؤكد رئيس شعبة الأدوات الكهربائية في غرفة القاهرة التجارية، أشرف هلال، أن حركة البيع متراجعة حالياً، وينصح من يفكر في الشراء بالإقدام على ذلك الآن وعدم التأجيل. ويرجع ارتفاع الأسعار إلى المصانع وليس التجار، بحسب هلال.

رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، صرح بأن سعر برميل النفط لن يعود لما كان عليه قبل الحرب الإيرانية حتى نهاية العام الحالي، وهو ما يعزز توقعات عدم انخفاض الأسعار. سارة خالد، وهي موظفة في مجال خدمة العملاء، ترى أن الأسعار المرتفعة لا تعود للانخفاض، لذلك فهي تقوم بشراء المفروشات والملابس استعداداً للزواج، مع تأجيل شراء الأجهزة لحين تدبير التمويل اللازم. أما أحمد عطا الله، فقد أحبطت الحرب الإيرانية خطوته لشراء شقة بعدما رفع البائع سعرها 100 ألف جنيه فجأة.

فقد قرر تأجيل الشراء ووضع خطة بديلة، حيث قام بشراء كمية من الذهب بمدخراته، على اعتبار أنه يحتفظ بقيمته وقد يشهد زيادة في المستقبل. الذهب يعتبر آلية استثمارية مضمونة على المدى الطويل، بحسب مراقبين. بالإضافة إلى ذلك، تصاعدت المطالبات بتعديل مواعيد الإغلاق المبكر للمحلات والمقاهي مع دخول التوقيت الصيفي حيز التنفيذ. كما أن ملف إعادة إعمار قطاع غزة عاد إلى طاولة المحادثات المصرية مع أطراف دولية مختلفة، بالتزامن مع جمود في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار.

وتشهد الساحة التشريعية المصرية زخماً حول ملفات الأسرة المصرية، حيث وافقت الحكومة على مشروع قانون للأحوال الشخصية للمسيحيين. وافتتح رئيس الوزراء المصري 9 مشروعات صناعية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات تبلغ 182.5 مليون دولار





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines