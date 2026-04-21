مواجهة حادة لوزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود بسبب سياسات الهجرة

شهدت جلسة حوارية في لندن مواجهة ساخنة بين وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود ومحتجين انتقدوا سياساتها المتشددة تجاه ملف الهجرة واللجوء، وسط تصاعد الضغوط داخل حزب العمال.

شهدت العاصمة البريطانية لندن واقعة مثيرة للجدل خلال جلسة حوارية استضافها الكوميدي مات فورد في مسرح داتشس، حيث واجهت وزيرة الداخلية البريطانية شابانا محمود موجة من الاحتجاجات الصاخبة التي عكست عمق الانقسام السياسي والمجتمعي داخل المملكة المتحدة حول ملف الهجرة و اللجوء . وقد بدأت الحادثة عندما قاطع أحد الحضور حديث الوزيرة، موجهاً إليها اتهامات مباشرة بتبني سياسات تتسم بالتشدد وتتفوق في قسوتها على مواقف حزب ريفورم يوكي اليميني المتطرف الذي يتزعمه نايجل فاراج.

وتزامنت هذه المقاطعة مع هتافات أطلقها متظاهرون آخرون داخل القاعة تؤكد على الترحيب باللاجئين، مما دفع أفراد الأمن إلى التدخل لإخراج المحتجين وسط أجواء مشحونة بالتوتر. وفي رد فعل اتسم بحدة غير مسبوقة، رفضت شابانا محمود بشدة محاولات وضعها في قالب أيديولوجي محدد، مؤكدة أنها لن تسمح لأحد بمحاصرتها في زاوية ضيقة، واتهمت المحتجين بأنهم يسعون إلى نزع الشرعية عن المخاوف المشروعة التي تعبر عنها شرائح واسعة من الشعب البريطاني بشأن مستويات الهجرة المرتفعة. وقد اتخذت المواجهة منحى شخصياً عندما خاطبت الوزيرة أحد المحتجين بعبارات قاسية قائلة إنه يمكنه الذهاب إلى الجحيم، معتبرة أن الانتقادات الموجهة إليها تتضمن مسحة من العنصرية، حيث تساءلت بمرارة عن السبب الذي يجعل البعض يستنكر أن تقول امرأة سمراء آراءً سياسية معينة، وكأن هناك قيوداً مفروضة مسبقاً على خطابها بناءً على هويتها العرقية، مشددة في الوقت ذاته على انتماءاتها الوطنية الراسخة. تأتي هذه التطورات في ظل ضغوط متزايدة تواجهها الوزيرة داخل حزب العمال، حيث أثارت خططها الحكومية بشأن إصلاح نظام اللجوء عاصفة من الجدل. وتتضمن هذه المقترحات استبدال نظام الحماية الدائمة بنظام مراجعة دوري كل 30 شهراً، مع إجبار اللاجئين على العودة إلى بلدانهم حال تحسن أوضاعها الأمنية، بالإضافة إلى تشديد قيود لم الشمل العائلي ومضاعفة فترة الإقامة المطلوبة للعمال الأجانب للحصول على الإقامة الدائمة لتصل إلى عشر سنوات. وقد قوبلت هذه الإصلاحات بانتقادات أكاديمية واقتصادية واسعة، حيث شكك معهد IPPR في الجدوى المالية لهذه السياسات، مؤكداً أن المساهمات الاقتصادية للمهاجرين تفوق التكاليف التي قد تترتب عليهم، مما يضع الوزيرة في مواجهة مباشرة مع القواعد الحزبية والمنظمات الحقوقية التي تطالب بنهج أكثر إنسانية تجاه المهاجرين واللاجئين في بريطانيا





