مواجهة درامية: طيار يواجه مقاتلات أمريكية بالقرب من حاملة طائرات في مهمة نقل جوي

في قصة مثيرة، يروي طيار تجربته المذهلة في مواجهة طائرات حربية أمريكية أثناء تحليقه فوق المياه الدولية بالقرب من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن. يصف كيف تم اعتراض طائرته الصغيرة من قبل طائرات مقاتلة من طراز إف/إيه-18 وكيف تمكن من التفاوض على مسار آمن وسط توترات الحرب في الشرق الأوسط.

كانت طائرة سام رذرفورد الصغيرة ذات المحرك المروحي تحلق بسرعة 120 ميلاً في الساعة تقريبًا. كانت أغاني فرقة 'ون دايركشن' تُعزف عبر مكبر الصوت في قمرة القيادة. في تلك اللحظة، دوّى صوت أمريكي عبر جهاز اللاسلكي: 'أنتم تقتربون من سفينة حربية تابعة للتحالف في المياه الدولية. نرجو منكم التواصل والتعريف بأنفسكم'. كان رذرفورد ومساعدته الطيار، شانون وونغ، يحلقان جنوب إيران، وقد لفتوا انتباه الجيش الأمريكي الذي كان قد دخل للتو في حرب في الشرق الأوسط .

يقول رذرفورد، الذي بدا هادئًا بشكلٍ لافت، في مقطع فيديو يوثق تلك اللحظة ونُشر على إنستغرام: 'لقد حلّقت طائرة إف-16 فوقنا للتو'. (كما أوضح لاحقًا في منشوره، كانت في الواقع طائرة إف/إيه-18 هورنت). قبل يوم، عندما شنت الولايات المتحدة وإسرائيل حربهما على إيران، كان رذرفورد - وهو طيار مروحية سابق في الجيش البريطاني - في موقف مماثل، حيث كان يحلق فوق الإمارات العربية المتحدة. في ذلك الوقت، كان يسمع عبر جهاز اللاسلكي لطائرة بايبر. بعد هبوطه، وجد نفسه أمام خيارين: إما البقاء في مسقط لمعرفة كيف ستتطور الحرب الجديدة، أو مواصلة العمل الذي يتقاضى أجراً مقابله، وهو توصيل هذه الطائرة الصغيرة التي استلمها من المصنع في فيرو بيتش، فلوريدا، إلى مشتريها، وهي مدرسة طيران في الهند. في صباح اليوم التالي، كان المجال الجوي العماني مفتوحًا، وكان الطريق عبر المحيط الهندي إلى وجهته، أحمد آباد، لا يزال سالكًا، على حد قوله. بعد حوالي ثلاث ساعات من مغادرتهم، شنت إيران غارة جوية على عُمان، وأغلقت مجالها الجوي. لكن قرار رذرفورد بالمغادرة هو ما أدى إلى مواجهته مع الطائرات المقاتلة الأمريكية، التي كان طياروها لا يزالون ينتظرون رده.\الآن، كان يُقلق حاملة الطائرات الأمريكية، أبراهام لينكولن، وهي حاملة طائرات تعمل بالطاقة النووية من فئة نيميتز، يبلغ طاقمها 5000 فرد، ويمكنها حمل 75 طائرة، بما في ذلك طائرة إف/إيه-18 التي كانت تحلق في الجوار. ظهرت مشكلة بسيطة، إذ قال رذرفورد: 'لم يتمكنوا من سماعنا'. وبينما كانوا يحاولون التواصل لاسلكيًا مع الطائرة المقاتلة، لم يتلقوا أي رد. تسبب ذلك في بضع دقائق من التوتر. ففي النهاية، لم تكن طائرة بايبر هذه من النوع المعتاد على هذا المسار الجوي - تحلق على ارتفاع منخفض يبلغ 10,000 قدم، بينما تحلق الطائرات المدنية على هذا المسار على ارتفاع يزيد عن 30,000 قدم. لكن رذرفورد قال إنه بمجرد استعادة الاتصال، هدأت الأمور للحظات. وقال رذرفورد: 'كان من الواضح تمامًا أننا كنا نتجه مباشرةً نحو حاملة الطائرات. لم يكن لديه تفضيلٌ لليمين أو اليسار، لكن كان عليه أن يختار أحدهما'. لم يكن أيٌّ من الخيارين مثاليًا. كان الجنوب هو المحيط الهندي المفتوح. أما الشمال فكان إيران أو باكستان، ولم يكن لديه تصريحٌ لأيٍّ من البلدين. ما حدث بعد ذلك كان أشبه بـ'مساومة على سجادة في مراكش'، كما يتذكر. تنازل طيار البحرية قليلاً. شرح رذرفورد بهدوء حدوده، قائلا: 'لو وافقت على مطالب الطيار واتجهت جنوباً، لنفد مني الوقود في مكان ما فوق المحيط الهندي بطائرتي الصغيرة ذات المحرك الواحد.. لذا كان علينا إيجاد موقع، مسار يُبقي الجميع ضمن نطاق راحتهم'.\في هذه الأثناء، كانت هناك طائرتان من طراز إف/إيه-18 تحلقان حول الطائرة الصغيرة في دوائر، كما قال رذرفورد. مثل هذه الطائرات النفاثة عالية القدرة ستسقط من السماء إذا حاولت الطيران بسرعة منخفضة مثل طائرة بايبر التي تبلغ سرعتها 160 كيلومترًا في الساعة. أنه كان يعتقد أن لديه ما يكفي من الوقود لساعتين إضافيتين، وكان بإمكانه القيام بالانحراف المطلوب عن مساره، لكن الطيارين لا يحبون المخاطرة، خاصة فوق الماء. وأضاف: 'قال لي أحدهم ذات مرة... إن المرة الوحيدة التي يكون فيها وقود الطائرة زائداً هي عندما تشتعل فيها النيران'. وأوضح رذرفورد: 'كنا على مسافة كافية من حاملة الطائرات بحيث لم يروا ضرورة لإسقاطنا، وكنا قريبين بما يكفي من مسارنا بحيث شعرنا أننا سنصل إلى هناك بسلام'. قال رذرفورد: 'كانوا يتأكدون فقط من أننا لن نهبط فجأة ونبدأ بتوجيه ضربات أكثر حدة نحو أي من أهدافهم'، لافتا إلى أنه وبمجرد ابتعادهم شرق حاملة الطائرات لينكولن مسافة كافية، شكرتهم الطائرات وانصرفت. وعند سؤال القيادة المركزية الأمريكية عن تعليقها على تعاملات رذرفورد مع الطائرات العسكرية، أفادت بأنه لا تملك أي معلومات لتقديمها في الوقت الراهن





