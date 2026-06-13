مواجهة المغرب والبرازيل في افتتاح المجموعة الثالثة لكأس العالم 2026: صدام ثقافي وكروي

تحليل الصحيفة البريطانية "لوفيغارو{}" حول اللقاء المنتظر بين ُ"أول قمة تمثل مباراة تاريخية في مسار البطولة.

قامت صحيفة "لوفيغارو" البريطانية بنشر تقرير خاص عن المباراة المنتظرة بين المنتخبين البرازيل ي و المغرب ي في الجولة الافتتاحية من ال مجموعة الثالثة ل كأس العالم 2026 ، وهو اللقاء الذي سيلعب على ملعب ميتلايف في إيست راثرفورد بولاية نيوجيرجرى السبت المقبل.

وقد وصفت الصحيفة هذا اللقاء "أول قمة كروية كبرى في مونديال 2026"، مشيرة إلى أن توسيع البطولة إلى 48 منتخباً قد خفف من حدة الصراعات القوية في مرحلة إقصاء المجموعات، ما منح هذه المباراة قيمة استثنائية منذ صافرة البداية. ووضعت الصحيفة هذا الحدث في إطار الصدام بين "السيليساو" البرازيلي، الذي يحمل رقماً قياسياً بخمس ألقاب عالمية، وبين "أسود الأطلس" المغربي، الذي وصل إلى نصف نهائي نسخة 2022 في قطر، باعتبارها واحدة من أكثر المواعيد التي ينتظرها محبو كرة القدم في بداية البطولة.

وأعربت الصحيفة عن أن المنتخبين سيتنافسان على صدارة مجموعة تضم أيضاً أسكتلندا وهايتي، لافتة إلى أن المغرب يدخل البطولة بطموحات مرتفعة بعد مساره الاستثنائي في التصفيات، حيث تألق اللاعبون الشباب وتمكنوا من التفوق على خصوم أقوى في عدة مواجهات. نقلت الصحيفة عن قائد المنتخب المغربي أشرف حكيمي قوله: "في مباراة من هذا الحجم لا يوجد مرشح أوفر حظاً"، معترفاً بقوة الخصم البرازيلي ومؤكداً: "نعرف جودة المنتخب البرازيلي وقوة لاعبيه، لكننا نمتلك الجودة أيضاً، ونحن على أتم الاستعداد لتحقيق إنجاز كبير".

كما أشار المدرب المغربي محمد وهبي إلى أن المنتخب يدخل "مرحلة جديدة" تتطلب تحمل المسؤولية دون خوف، مشدداً على احترام الخصم وضرورة الحفاظ على أسلوب اللعب المميز رغم غيابات نايف أكرد وعبد الصمد الزلزولي بسبب الإصابة. من جانب آخر، تطرقت الصحيفة إلى طموحات المنتخب البرازيلي في استعادة أمجاد الكرة الجنوبية، مؤكدة أن المدرب المخضرم كارلو أنشيلوتي سيعتمد على ركائز أساسية مثل فينيسيوس جونيور ورافينيا والقائد ماركينيوس، رغم غياب رودريغو بسبب الإصابة.

كما أشار التقرير إلى أن وضع نيمار يظل تحت المراقبة بعد إصابته في منتصف مايو الماضي، مما قد يؤثر على تشكيلة البرازيل في المباراة الافتتاحية. وختمت "لوفيغارو" تحليلاً يوضح أن هذه القمة، بعيداً عن الحسابات التكتيكية، تجمع منتخبين يحملان طموحات كبيرة وقد تعطي مؤشراً واضحاً على ملامح ترتيب المجموعة الثالثة منذ البداية.

وأعلنت الجهة المنظمة أن المغرب سيواجه البرازيل في ليلة السبت-الأحد في نيويورك-نيو جيرسي، ثم سيلتقي بأسكتلندا في 19 يونيو في بوسطن، وأخيراً سيتحدى هايتي في 24 يونيو في أتلانتا





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كأس العالم 2026 المغرب البرازيل مجموعة الثالثة مباراة افتتاحية

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