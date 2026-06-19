مواجهة حاسمة للمغرب أمام اسكتلندا في كأس العالم 2026

يتطلع المنتخب المغربي إلى قطع خطوة إضافية نحو التأهل لدور الـ32 عندما يلاقي اسكتلندا في الجولة الثانية من المجموعة الثالثة، بعد تعادل مثير مع البرازيل.

يتطلع المنتخب المغرب ي إلى قطع خطوة إضافية نحو التأهل لدور الـ32 من كأس العالم عندما يلاقي نظيره الأسكتلندي فجر غد السبت في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة من الدور الأول.

ويدخل منتخب المغرب المباراة بعد تعادل مثير مع البرازيل في الجولة الافتتاحية بهدف لكل منهما، في مباراة أظهر فيها أداءً قوياً وأثبت جدارته بالمنافسة على أعلى المستويات. في المقابل، حققت اسكتلندا الفوز على هايتي بهدف نظيف في أولى مبارياتها، مما يمنحها ثقة إضافية قبل مواجهة المغرب. ويأمل المنتخب المغربي بقيادة مدربه محمد وهبي في استغلال الزخم المعنوي الناتج عن الأداء الرائع أمام البرازيل لتحقيق الفوز، خاصة وأن المباراة تعتبر شبه حاسمة لمشوار الفريقين في البطولة.

فالفوز سيضع المغرب على أعتاب التأهل، بينما الخسارة قد تعقد الأمور كثيراً. ويسعى أسود الأطلس إلى كتابة تاريخ جديد في كأس العالم بعد الإنجاز الكبير الذي حققوه في نسخة 2022 التي أقيمت في قطر، حيث احتلوا المركز الرابع وأذهلوا العالم بأدائهم البطولي. وتقام مباراة المغرب واسكتلندا يوم السبت على ملعب جيليت ستاديوم في مدينة بوسطن في تمام الساعة الواحدة صباحاً بتوقيت مصر والسعودية، والحادية عشرة مساء الجمعة بتوقيت المغرب.

وقد أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا تعيين الحكم الأوزبكي إلجيز تانتاشيف لإدارة هذه المواجهة المرتقبة، والتي ستذاع عبر قنوات بي إن سبورتس ماكس 2 وماكس 4، ويتولى التعليق كل من جواد بدة على الأولى وخليل البلوشي على الثانية. ويبدو أن المدرب وهبي يعول على عناصر الخبرة والشباب معاً، حيث يتوقع أن يدفع بتشكيلة هجومية تهدف إلى السيطرة على مجريات اللعب.

في الجهة المقابلة، تعتمد اسكتلندا على تنظيم دفاعي محكم مع هجمات مرتدة سريعة، وهو الأسلوب الذي نجح معهم في المباراة الأولى. ويعتبر نجم الدفاع المغربي أشرف حكيمي أحد أبرز اللاعبين المراقبين في هذه المباراة، بعد تعرضه لضربة عنيفة خلال التدريبات، لكن التقارير تؤكد جاهزيته للمشاركة. كما أن المغرب استفاد من صعوده المؤقت إلى المركز السادس في تصنيف فيفا العالمي، وهو أعلى تصنيف له في التاريخ، مما يعزز ثقته قبل هذه المواجهة الحاسمة.

تاريخياً، يمتلك المغرب أفضلية نسبية في المواجهات المباشرة ضد اسكتلندا، لكن المباريات في كأس العالم دائماً ما تكون مختلفة. وتبدو المجموعة الثالثة متوازنة للغاية، حيث يتصدرها حالياً اسكتلندا بثلاث نقاط، يليها المغرب والبرازيل بنقطة لكل منهما، ثم هايتي بدون نقاط. لذا، فإن نتيجة هذه المباراة ستحدد بشكل كبير مسار التأهل. ومن المتوقع أن تشهد المباراة إقبالاً جماهيرياً كبيراً من الجالية المغربية في الولايات المتحدة، مما سيمنح اللاعبين دعماً معنوياً إضافياً.

وفي النهاية، يبقى السؤال: هل يستطيع المغرب تكرار إنجاز 2022 والوصول بعيداً في البطولة؟ الإجابة ستبدأ بالظهور بعد هذه المواجهة المصيرية ضد اسكتلندا





RTARABIC / 🏆 28. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 المغرب اسكتلندا تصفيات كأس العالم كرة القدم

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تعرض مشروعاتها وأحدث إصداراتها في بكينتشارك مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في معرض بكين الدولي للكتاب 2026م، في دورته الثانية وال

Read more »

حسن العيدروس.. صوت يمني أشعل حماس السعوديين في المونديال.. فمن هو؟غابت اليمن عن المشاركة في مونديال 2026 لكن الصوت اليمني كان حاضرًا بقوة عبر المعلق حسن...

Read more »

ضربة موجعة لرونالدو.. الكونغو تسرق نقطة من البرتغالفجر منتخب الكونغو الديمقراطية مفاجأة مدوية في افتتاح مشواره بكأس العالم 2026، بعدما خطف...

Read more »

«الأسود الثلاثة» تزأر بقوة.. إنجلترا تكتسح كرواتيا برباعيةاستهل المنتخب الإنجليزي مشواره في كأس العالم 2026 بأفضل طريقة ممكنة، بعدما حقق فوزاً...

Read more »

ضربة بداية قوية.. كولومبيا تدك «الأوزبكي»استهل المنتخب الكولومبي مشواره في كأس العالم 2026 بفوز مستحق على نظيره الأوزبكي بنتيجة...

Read more »

الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 18 يونيو 2026الأجندة اليومية للنشرة العربية - الخميس 18 يونيو 2026 | Anadolu

Read more »