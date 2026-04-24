مهرجان موسكو السينمائي يختتم دورته الثامنة والأربعين بتكريمات عالمية

اختتم مهرجان موسكو السينمائي الدولي دورته الثامنة والأربعين، محققًا نجاحًا باهرًا في استعراض أعمال سينمائية متنوعة من مختلف أنحاء العالم، مع تركيز خاص على السينما العربية التي حجزت لنفسها مكانة مرموقة في هذا المحفل السينمائي العريق.

شهدت الدورة الحالية منافسة قوية بين الأفلام المشاركة، وتوجت أعمال متميزة بجوائز تقديرية تعكس جودة الإنتاج والإخراج والتمثيل. من بين الأفلام التي حازت على تقدير خاص، فيلم 'القصاص' للمخرج دانييل غوزمان الذي نال الجائزة الخاصة للجنة التحكيم، بينما فاز فيلم 'حرارة الكون' للمخرج فيكتور شاميروف بجائزة أفضل فيلم في مسابقة 'العروض الأولى الروسية'، وحصل فيلم 'لا مكان.. ومع ذلك في مكان ما' للمخرجة آن هويلين على جائزة أفضل فيلم قصير.

تألق الممثلون أيضًا في هذه الدورة، حيث حصدت الممثلة أمروثا كريشناكومار جائزة أفضل ممثلة عن دورها في أحد الأفلام المعروضة. كما كرم المهرجان الممثل الروسي سيرغي بيزروكوف بمنحه جائزة 'أؤمن. قسطنطين ستانيسلافسكي' الخاصة، تقديرًا لمساهماته القيمة في عالم السينما. وشهد حفل الافتتاح حضورًا لافتًا للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي رحب بالضيوف، وقرأت وزيرة الثقافة الروسية أولغا ليوبيموفا برقية ترحيبية.

وتعد هذه المشاركة الرئاسية دليلًا على الأهمية التي توليها روسيا للسينما ودورها في تعزيز التبادل الثقافي بين الشعوب. وقد افتتح المهرجان بالفيلم الحربي 'ملائكة لادوغا' للمخرج ألكسندر كوت ليكون، والذي يجسد بطولات وتضحيات الجنود خلال الحرب. لم يقتصر المهرجان على عرض الأفلام الروائية والقصيرة فحسب، بل امتد ليشمل فعاليات أخرى مثل اللقاءات والنقاشات مع المخرجين والممثلين، مما أتاح للجمهور فرصة التعرف على كواليس صناعة السينما وتبادل الأفكار والرؤى.

وتحدث المخرج فلاديسلاف ريتكوف في لقاء خاص عن فيلمه 'الحدود'، الذي يوثق أحداثًا ميدانية قرب كورسك خلال العمليات العسكرية، مسلطًا الضوء على التحديات التي يواجهها المخرجون في تصوير الأحداث الواقعية. ويُعد مهرجان موسكو السينمائي منصة استراتيجية للسينما العربية، حيث تمكنت العديد من الأفلام العربية على مر العقود من الفوز بجوائز عالمية مرموقة بفضل قدرتها على المزج بين القضايا الإنسانية والجرأة الفنية.

واختتمت فعاليات المهرجان بعرض الفيلم 'بطل برلين'، الذي يمثل العمل الفني الأخير في مسيرة المخرج الألماني الراحل فولفغانغ بيكر، وهو تكريم مستحق لمسيرة فنان كبير. ويعكس هذا التنوع في الأفلام المشاركة والفعاليات المصاحبة مكانة مهرجان موسكو السينمائي كواحد من أهم المهرجانات السينمائية الدولية، وقدرته على جذب انتباه الجمهور والنقاد من جميع أنحاء العالم





