من يتميز بتصديه الإعصار... مركز الملك سلمان للإغاثة

قارب صيد وحنفيات سلامة... ما لم تشهده أرخبيل سقطرى من مركز الملك سلمان للإغاثة.

وزع مركز الملك سلمان لل إغاثة والأعمال الإنسانية أمس (20) قارب صيد مزودة بمحركاتها و(50) حقيبة سلامة لصيادين متضررين من الأعاصير التي شهدتها محافظة أرخبيل سقطرى مؤخرًا، ضمن مشروع الزراعة المستدامة والتمكين الزراعي والسمكي لتعزيز القدرة على الصمود في اليمن.

وأشاد وكيل محافظة أرخبيل سقطرى العميد ركن صالح علي السقطري بالدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، مؤكدًا إسهام هذا الدعم في تعزيز الاستقرار المعيشي وتمكين الصيادين من تحسين مصادر دخلهم وتطوير أوضاعهم الاقتصادية. يُذكر أن المشروع يتضمن توزيع (90) قارب صيد مع المحركات، و(150) حقيبة سلامة في محافظات حضرموت، والمهرة، وسقطرى؛ بهدف تعزيز الإنتاج السمكي وتحسين الأوضاع المعيشية للصيادين، إضافة إلى مساعدتهم على خوض رحلات صيد أكثر أمانًا.

وتأتي هذه الجهود في إطار سعي المملكة العربية السعودية من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة إلى تحقيق أفضل الممارسات لدعم القطاع الزراعي والثروة السمكية ومساعدة صغار المزارعين والصيادين في اليمن





