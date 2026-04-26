من ورشة صغيرة إلى دعم الصناعات الدفاعية التركية: قصة نجاح 'يلدز ويلدينغ'

شركة 'يلدز ويلدينغ' التركية، التي بدأت كورشة لحام صغيرة، أصبحت اليوم مساهمًا رئيسيًا في الصناعات الدفاعية والطيران والفضاء في تركيا، وذلك بفضل استثماراتها في التكنولوجيا والتخصص في إنتاج مكونات عالية الجودة.

يشهد قطاع الصناعات الدفاعية وال طيران والفضاء في تركيا تطورات متسارعة، ويبرز معرض ' ساها 2026 ' الدولي كمنصة رئيسية لعرض هذه القدرات المتنامية. هذا المعرض الذي سينطلق في مركز إسطنبول للمعارض في الخامس من مايو القادم، ليس مجرد حدث تجاري، بل هو تتويج لجهود مضنية بذلتها مجموعة من الشركات التركية، من بينها قصص نجاح ملهمة مثل قصة شركة ' يلدز ويلدينغ '.

تأسست هذه الشركة المتخصصة في أعمال اللحام عام 1978 على يد قادر يلدز في ورشة صغيرة بمساحة 30 مترًا مربعًا في سوق الخميس بمنطقة قاراكوي بإسطنبول. كانت البداية متواضعة، ولكن الرؤية كانت واضحة والطموح كبيرًا. لم تكتفِ 'يلدز ويلدينغ' بتقديم خدمات لحام المعادن التقليدية، بل سعت إلى التخصص وتقديم حلول متقدمة للشركات الصناعية، مستثمرة في تطوير قدراتها الفنية للعمل على مواد متطورة مثل الألمنيوم والمغنيسيوم المستخدمين في صناعة الطائرات.

هذا التحول الاستراتيجي مكنها من دخول قطاع الطيران والدفاع، وهو قطاع يتطلب دقة عالية ومعايير صارمة. اليوم، وبعد مرور أكثر من أربعة عقود على تأسيسها، أصبحت 'يلدز ويلدينغ' جزءًا لا يتجزأ من منظومة الصناعات الدفاعية التركية، ومساهمًا فعالًا في تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا المجال الحيوي. تعمل الشركة حاليًا في منشأة إنتاجية بإسطنبول بمساحة 400 متر مربع، وتواصل استثماراتها الطموحة لإنشاء مصنع متكامل بمساحة 2000 متر مربع في أنقرة.

هذا التوسع يعكس ثقة الشركة في مستقبلها وقدرتها على تلبية الطلب المتزايد على منتجاتها عالية الجودة. لقد نجحت 'يلدز ويلدينغ' في تحويل قطاع اللحام، الذي كان يُنظر إليه في السابق كقطاع منخفض القيمة المضافة، إلى قطاع متخصص يعتمد على التكنولوجيا المتقدمة والمعايير الدولية. بدأت الشركة مسيرتها في قطاع الدفاع عام 2019 بإنتاج قطعة استراتيجية واحدة، واليوم تنتج أكثر من 300 مكون محليًا، وتطمح إلى الوصول إلى 1000 مكون بحلول نهاية عام 2027.

تشمل منتجاتها أكثر من 20 قطعة استراتيجية مصنوعة من مواد عالية المتانة مثل التيتانيوم و'إنكونيل' والفولاذ المقاوم للصدأ، وتستخدم في أنظمة العادم وحوامل المحركات ومشعبات الوقود. إن مساهمة 'يلدز ويلدينغ' لا تقتصر على إنتاج المكونات، بل تمتد لتشمل دعم إنتاج منصات جوية تركية رائدة مثل 'بيرقدار أقينجي' و'بيرقدار تي بي 2' و'حرجيت'، من خلال توطين مكونات حيوية كانت تُستورد سابقًا من الخارج. هذا التوطين يقلل من الاعتماد على الخارج ويعزز الأمن القومي.

تلتزم الشركة بمعايير الجودة الدولية في قطاع الطيران، وتعمل باستمرار على تطوير منتجاتها وتحسين أدائها. من خلال استثماراتها الجديدة في أنقرة، تسعى 'يلدز ويلدينغ' إلى تحقيق قدرة إنتاج متكاملة تشمل جميع مراحل التصنيع، مما يعزز شراكاتها الاستراتيجية مع شركات الصناعات الدفاعية. يُتوقع أن يستقطب معرض 'ساها 2026' أكثر من 120 دولة و1700 شركة، بما في ذلك 263 شركة أجنبية، وأكثر من 200 ألف زائر، و30 ألف متخصص.

سيشهد المعرض أيضًا توقيع اتفاقيات تصدير بقيمة 4 مليارات دولار، وعرض 203 منتجات جديدة. كما سيتم تقديم منتجات ذات تكنولوجيا عالية لأول مرة، وعرض قدرات مركبات ذاتية القيادة ومزودة بأحدث التقنيات في مجال استكشاف الكواكب. إن 'يلدز ويلدينغ' ليست مجرد قصة نجاح لشركة تركية، بل هي رمز لطموح وإصرار وقدرة على الابتكار والتطور في قطاع حيوي ومهم





