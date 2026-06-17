من انتكاسة روسيا في مالي إلى رهانات أمريكية بديلة في الساحل

تحليل للتحولات الاستراتيجية في منطقة الساحل أفريقي بعد فشل المقاربة الروسية في مالي، وكيف تستغل واشنطن اللحظة لإعادة ترتيب أوراقها مع حلفائها، ودور المغرب في الاستراتيجية الأمريكية الجديدة.

تشهد منطقة الساحل الأفريقي تحولات استراتيجية هامة في ظل التمدد الروسي والانخراط الأمريكي المتصاعد. فبعد أن شكلت روسيا ، من خلال مجموعة فاغنر وشركات أمنية أخرى، حضوراً عسكرياً وأمنياً ملحوظاً في مالي ودول أخرى بالمنطقة، بدا أن النجاحات المعلنة لم تكن في حقيقتها سوى قشرة رقيقة تخفي إخفاقات عميقة في المقاربة الأمنية والسياسية.

فشل المقاربة الروسية في الساحل لم يكن مجرد هزيمة عسكرية تقليدية، بل تحول إلى "درسا مجانيا" للأمريكيين وحلفائهم، يكشف حدود النموذج القائم على القوة الصرفة والعقود الأمنية السريعة دون بناء مؤسسات دولة حقيقية أو معالجة جذور الأزمات. تحولت مالي، التي بدأت كأزمة داخلية涉及 انقلاب عسكري وتحديات تنموية، إلى بؤرة أمنية إقليمية ودولية تهدد استقرار الساحل وشمال أفريقيا وحتى أوروبا. فقد استغل التطرف العنيف الفراغ الأمني والسياسي، بينما تزايدت هجرة الكارثة الإنسانية وتجارة المخدرات والأسلحة.

هذا الواقع دفع واشنطن إلى إعادة تقييم استراتيجيتها في المنطقة، حيث بدأت تتجه نحو تجميد أو إعادة هيكلة تسليم أسلحة لدول حليفة تقليدية، مشككة في فعالية دعمها السابق. لكنها في المقابل، استثنت المغرب من هذا التجميد، وأبرمت معه اتفاقية دفاعية جديدة، ما يشير إلى رهان أمريكي جديد على شركاء استراتيجيين أكثر قدرة على الاستقرار والتأثير الإقليمي. التفاعل بين المصالح الخارجية والصراعات الداخلية في مالي يعكس تعقيد الأزمة.

فالمشهد الإقليمي يزداد تشابكاً مع تداعيات الأزمة الأوكرانية على الطاقة والغذاء، وانعكاساتها على شمال أفريقيا. كما أن الدور التركي والإماراتي والقطري يتصاعد، بينما تبحث أوروبا عن آليات لحماية حدودها الجنوبية من تدفق اللاجئين والإرهاب. في هذا السياق، تبرز حاجة ماسة إلى رؤية تحليلية عميقة تربط بين الأحداث المتسارعة، وهو ما يسعى برنامج "مسائية" إلى تقديمه عبر قدرة على كشف خبايا الخبر وربط سياقاته، مع الاستعانة بخبراء وصانعي قرار، لفهم كيف سيتشكل مستقبل الساحل وأمن البحر المتوسط في السنوات القادمة





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