منع الحكم الصومالي عمر عرتن من دخول أمريكا للمشاركة في كأس العالم

منعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن إلى الولايات المتحدة للمشاركة في التحكيم في كأس العالم لكرة القدم بسبب اشتباهات بارتباطه بأشخاص ينتمون إلى منظمات إرهابية، مما أثار جدلاً حول تأثير سياسات الهجرة الأمريكية على الحدث الرياضي العالمي.

منعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دخول الحكم الصومالي عمر عبد القادر عرتن إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم لكرة القدم، وذلك بسبب صلاته بأفراد يشتبه في انتمائهم إلى منظمات إرهابية.

وكان عرتن، الذي حصل على لقب أفضل حكم في فئة الرجال năm 2025 من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف)، من المقرر أن يكون أول صومالي يدير مباريات في هذا الحدث العالمي، لكن إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكیة منعته من الدخول مطلع هذا الأسبوع. وقد شكلت سياسات الهجرة الصارمة التي تنتهجها الإدارة الأمريكية مصدر قلق قبل انطلاق كأس العالم، خاصة بعد الحظر الشامل الذي فرضته واشنطن على سفر مواطني 12 دولة، منها الصومال، في العام الماضي.

قالت إدارة الجمارك وحماية الحدود في بیان لها إن عرتن وصل إلى مطار ميامي الدولي قادماً من إسطنبول يوم السبت الماضي، واعتُبر غير مسموح له بالدخول بسبب مخاوف تتعلق بالتحريات الأمنية. وأضاف مسؤول في الإدارة، مشترطاً عدم الكشف عن هويته، إن عرتن يشكل تهديداً للأمن القومي بعد اكتشاف معلومات سلبية عنه، بما في ذلك ارتباطه بأعضاء مشتبه بهم في منظمات إرهابية. وأكد المسؤول: "لن تسمح إدارة الرئيس ترامب بدخول أي تهدید أمني إلى بلدنا".

وقد حاولت الحكومة الصومالية والاتحاد الصومالي لكرة القدم بلا جدوى التفاوض مع الولايات المتحدة والفيفا للسماح لعرتن بدخول البلاد، وأعربت عن حزنها للقرار. ointments الاتحاد الصومالي لكرة القدم وصف تعيين عرتن بأنه إنجاز تاريخي للبلاد، نتج عن سنوات من التفاني والمهنية والنزاهة، موضحاً أنه لم يتلق أي تفسير رسمي لأسباب المنع ويعمل مع الفيفا والسلطات المعنية لفهم ملابسات الموقف. وقال متحدث باسم الفيفا إن الاتحاد لا يتدخل في إجراءات الهجرة بالبلد المضيف، بما في ذلك قرارات منح التأشيرات، وقد أبلغت السلطات بأن وضع عرتن لن يتغير في الوقت الحالي.

يشار إلى أن عرتن كان يحمل تأشيرة سارية، والجهود الدبلوماسية مستمرة لمحاولة تغيير القرار. إلى جانب ذلك، تحوم الشكوك حول مشاركة اللاعب الكوري الجنوبي باي جون-هو في مباراة بلاده الافتتاحية ضد التشيك بسبب إصابة في الكاحل. قال مفوض إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكیة رودني سكوت في فعالية أقيمت في واشنطن إن المسافرين يُمنعون بانتظام من دخول الولايات المتحدة إذا كانوا غير مؤهلين أو يشكلون تهديداً، مؤكداً: "القانون يظل هو القانون".

وقد أثار قرار منع عرتن انتقادات واسعة واعتبره الكثيرون مثالاً على تأثير السياسات الأمريكية على الأحداث الرياضية العالمية. يذكر أن كأس العالم 2026 سينطلق يوم الخميس في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك





aawsat_News / 🏆 16. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

كأس العالم 2026 الحكم الصومالي عمر عرتن منع من دخول أمريكا سياسات الهجرة الأمريكية الفيفا

United States Latest News, United States Headlines