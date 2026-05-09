منظمة العفو الدولية تطالب بوقف إطلاق نار إقليمي شامل لإنهاء المآسي في الشرق الأوسط

دعوة دولية لاستبدال الاتفاقيات الهشة بسلام مستدام يشمل كافة الدول المتضررة من النزاعات الإقليمية لحماية ملايين المدنيين وضمان حقوق الإنسان.

أطلقت منظمة العفو الدولية نداءً عاجلاً ومؤثراً يطالب بضرورة التحرك الفوري لاستبدال اتفاقيات وقف إطلاق النار الحالية، والتي وصفتها بأنها هشّة ومؤقتة، بوقف إطلاق نار إقليمي شامل ودائم ومستدام.

وأكدت المنظمة أن هذا التوجه يجب أن يشمل كافة الدول المتضررة من النزاعات الدائرة في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بهدف تجنب المزيد من المعاناة الكارثية التي يتكبدها المدنيون العزل، وتمهيد الطريق نحو تحقيق عدالة حقيقية واحترام صارم للقانون الدولي، بما يضمن حماية حقوق الإنسان على المدى الطويل لجميع السكان دون استثناء. وأوضحت المنظمة أنه رغم تراجع حدة الأعمال القتالية المسلحة في بعض الجبهات، إلا أن المنطقة لا تزال تمر بفترة حرجة للغاية ومحفوفة بالمخاطر، حيث أن الاتفاقيات المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران من جهة، وبين إسرائيل ولبنان من جهة أخرى، تظل عرضة للانهيار في أي لحظة، مما يضع حياة الملايين من المدنيين على حافة الخطر مرة أخرى.

ويظهر هذا التوتر جلياً في استمرار تبادل التهديدات والهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، والتوترات المتصاعدة في مضيق هرمز، بينما في لبنان، يظل الوضع متأزماً مع استمرار تواجد الجيش الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية ومنع سكان عشرات القرى الحدودية من العودة إلى ديارهم، مما يجعل وقف إطلاق النار مجرد انخفاض في حدة القتال وليس إنهاءً فعلياً له. وفيما يتعلق بالتكلفة البشرية المروعة، شددت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية، أنياس كالامار، على أن الهجمات الأمريكية الإسرائيلية التي استهدفت إيران في الثامن والعشرين من فبراير كانت غير مشروعة تماماً وانتهكت الحظر الذي يفرضه ميثاق الأمم المتحدة على استخدام القوة، وهو ما أدى بدوره إلى ردود فعل غير مشروعة من قبل السلطات الإيرانية.

وأشارت كالامار إلى أن هذه الدوامة من العنف أسفرت عن مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص، مما قلب حياة الملايين رأساً على عقب في مختلف أنحاء المنطقة. وأضافت أن كافة الأطراف المتنازعة، بما في ذلك الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران وحزب الله، قد شنت هجمات أظهرت استخفافاً مروعاً بحياة البشر، بل ووصل الأمر إلى إطلاق تهديدات سافرة بارتكاب جرائم حرب أو حتى الإبادة الجماعية، وهو ما وصفته بالتهديد بإنهاء حضارة كاملة في إيران.

وقد كشفت الإحصائيات الصادمة أن الهجمات في إيران وحدها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعين شخصاً وإصابة عشرات الآلاف، في وقت كان يعاني فيه السكان أصلاً من موجات القمع الدموي التي شنتها السلطات الإيرانية ضد المتظاهرين في يناير من عام ألفين وستة وعشرين، مما وضع الإيرانيين في كماشة بين نيران الحرب الخارجية وقمع السلطة الداخلية. من جانب آخر، حذرت المنظمة من أن النزاع المسلح قد تمدد بسرعة ليطال اثني عشر بلداً، مما تسبب في تدمير واسع للمنازل والمرافق الحيوية والبنية التحتية الأساسية، وأدى إلى أضرار بيئية جسيمة وارتدادات اقتصادية سلبية شعر بها العالم أجمع.

وأكدت أن الاتفاقيات التي أُبرمت في قطاع غزة عام ألفين وخمسة وعشرين وفي لبنان عام ألفين وأربعة وعشرين قد فشلت فشلاً ذريعاً في وقف الهجمات الإسرائيلية، حيث استمر مقتل المئات من الفلسطينيين وتواصلت الغارات الجوية شبه اليومية في جنوب لبنان. وبناءً على ذلك، ترى منظمة العفو الدولية أن المجتمع الدولي مطالب الآن برسم خط أحمر واضح، يفرض وقفاً كاملاً وشاملاً للأعمال القتالية من قبل جميع الأطراف.

إن وقف إطلاق النار الذي لا يترافق مع حلول طويلة الأمد تعالج الأسباب الجذرية للنزاع وتضمن حقوق الإنسان، لا يعدو كونه ضمادة مؤقتة لجرح غائر. لذا، فإن السبيل الوحيد الموثوق لحماية المدنيين في إيران ولبنان وإسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة ودول الخليج هو إرساء استقرار أمني بعيد المدى ينهي نمط الإفلات من العقاب ويكرس سيادة القانون والعدالة للجميع في المنطقة بأكملها، بعيداً عن الحلول الجزئية أو الانتقائية التي تترك الناس في حالة من الرعب والانتظار لتكرار الفظائع





