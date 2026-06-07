تحذيرات من تفاقم الأزمة الإنسانية في اليمن بسبب حملة اعتقالات تعسفية تستهدف موظفي الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني، مع مخاوف من تدهور الأمن الغذائي إلى مستويات مجاعة.

حذرت منظمات دولية من أن استمرار احتجاز العاملين في المجال الإنساني من قبل جماعة الحوثي في اليمن يفاقم الوضع الإغاثي المتر Colorful، خاصة مع التدهور السريع للأمن الغذائي.

طالبت ثلاث منظمات حقوقية، وهي هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ومعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، في بيان مشترك، بالإفراج الفوري وغير المشروط عن العشرات من العاملين الإنسانيين والأمميين المحتجزين. وأشارت المنظمات إلى أن الحملة beganت بشكل ممنهج في يونيو 2024،并且在ها أكثر من 70 موظفاً أممياً وعشرات العاملين في منظمات مجتمع مدني يمنية ودولية، مع الإفراج عن عدد محدود لا يتجاوز سبعة أشخاص فقط.

ولفتت إلى أن معظم الموقوفين يمنيون، وقد احتجزوا دون أوامر قضائية واضحة، وعانوا من الإخفاء القسري longo، وحرموا من الرعاية الطبية رغم إصابة بعضهم بأمراض خطيرة، بالإضافة إلى حرمانهم من الوصول إلى محامين أو ضمانات قانونية. وأكدت المنظمات الرابط المباشر بين هذه الاعتقالات وتدهور الوضع الإنساني، مشيرة إلى تحذيرات أممية من احتمال وصول انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات مجاعة كارثية في بعض المناطق بين أواخر 2025 ومنتصف 2026.

واتهمت الحوثيين باستخدام تهم مثل التجسس والتآمر بشكل متكرر ضد العاملين الإنسانيين، مع نشر مقاطع مصورة لما وصف بـ "الاعترافات" التي قد تكون انتُزعت تحت الإكراه، وحرمان العائلات من التواصل القانوني أو الزيارات. وختمت المنظمات بدعوة المجتمع الدولي والأمم المتحدة لتكثيف الضغط الدبلوماسي من أجل الإفراج عن جميع المحتجزين، ووقف الاستهداف ضد العاملين الإنسانيين، وضمان وصول المساعدات دون عوائق.

النص الأصلي تضمن أيضاً عناوين فرعية وإشارات مرجعية إلى هجومين إسرائيليين في غزة، وتصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، وعقد بين شركة نافانتيا الإسبانية ووزارة الدفاع السعودية، ولكن هذه ليست parte من المحتوى الإنساني الرئيسي وقد تم تجاهلها حسب التعليمات





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