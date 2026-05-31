منظمة التعاون الإسلامي ترحب بإدراج الاحتلال الإسرائيلي في قائمة الأمم المتحدة للعنف الجنسي بالنزاعات

رحبت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بالتقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المتصل بمناطق النزاع، الذي أدرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من العنف الجنسي المرتبط بالنزاع، واعتبرت الخطوة انتصارًا قانونيًا للضحايا الفلسطينيين ودعا المجتمع الدولي للمحاسبة.

رحبت الأمانة العامة ل منظمة التعاون الإسلامي ب التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة الذي وثق العنف الجنسي في مناطق النزاع، وأدرج سلطات الاحتلال الإسرائيلي ضمن قائمة الأطراف المشتبه بارتكابها أنماطًا من هذا العنف.

وأشارت المنظمة إلى أن التقرير استند إلى معلومات موثقة وشهادات وأدلة تم جمعها والتحقق منها عبر آليات الأمم المتحدة المختصة. واعتبرت الأمانة العامة هذه الخطوة انتصارًا قانونيًا وإنسانيًا للضحايا الفلسطينيين، ومساهمةً جوهرية في مسار تحقيق العدالة والمساءلة، وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي استمرت لفترة طويلة.

وأكدت أن التقرير يشكل وثيقة قانونية وسياسية دولية بالغة الأهمية، حيث يدين الجرائم والانتهاكات الممنهجة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المعتقلين والمدنيين الفلسطينيين، ويُعد أساسًا للملاحقة القانونية إلى جانب جرائم الحرب والإبادة الجماعية المرتكبة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وجددت الأمانة العامة دعوتها للمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات حازمة لوضع حد لجميع الجرائم والانتهاكات المستمرة، ومحاسبة المسؤولين عنها بموجب القانون الجنائي الدولي، والعمل على توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني





al_jazirah / 🏆 12. in SA We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

منظمة التعاون الإسلامي الأمم المتحدة التقرير السنوي العنف الجنسي الاحتلال الإسرائيلي الضحايا الفلسطينيين العدالة المساءلة القانون الدولي جرائم الحرب الإبادة الجماعية

United States Latest News, United States Headlines